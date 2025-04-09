《關稅風暴》台中罷藍委宣講全取消 改「小蜜蜂」連署

台中市議員黃守達表示，清明節後，收集到三十五位罷藍立委的連署書。（市議員黃守達提供）

2025/04/09 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨中央昨天派員與民進黨中市黨團開會，因應美國川普對我課以三二％對等關稅及大罷免不能停止，建議黨籍市議員可取消大罷免宣講，但改「巷戰」採街頭巷弄的「小蜜蜂」連署，要讓所罷免三十五位國民黨立委的二階連署全壘打達標；而中市議員黃守達則是清明連假後，收到全國三十五個遭罷藍委的連署書，直呼「大滿貫」。

此外，台中市議會第五次定期會昨天開議，其中將進行四天二十案的專案報告，因應高關稅對台中市產業界的影響，民進黨市議員江肇國建議增加市府說明因應策略及如何協助廠商的專案報告，獲議會同意。

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「採巷戰」 挨家挨戶拚全壘打達標

民進黨中央黨部昨天派員到民進黨中市議會黨團開會，表示因應關稅風暴，黨中央更改大罷免策略，原本三百場「人民是頭家」的宣講建議可以全部取消，但大罷免不能停，改打巷戰，進入巷弄直接面對選民來連署，要讓二階段的罷免連署全部達標。

對此，市議員鄭功進、陳淑華、陳雅惠、林祈烽、陳俞融本週的宣講全部取消，而謝家宜表示還在研究用何種形式，曾朝榮則表示，共有二場活動，但一場是反霸凌為主題不取消，另一場則是改為因應關稅的宣講。

「大滿貫」 議員收到35藍委連署書

雖然取消宣講，議員陳淑華表示，配合黨中央，改面對面策略，讓原本被動的選民有機會連署；林祈烽表示，三人一組，共三十人，十組萬箭齊發，挨家挨戶連署；陳俞融表示，原本週日宣講場改為行動連署，而且強打巷戰，挨家挨戶按鈴。

陳雅惠說，配合黨中央政策，將轉戰深入巷弄，採家戶逐一拜託方式，主動邀請連署，早日達成罷免安全門檻，鄭功進也是挨家挨戶的連署。

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