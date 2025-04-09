國安局報告》中國濫用AI加劇認知戰 3個月51萬則爭訊

學者指出，中國可能運用DeepSeek對台灣或各國生成爭訊及滲透影響，甚至介選。（路透檔案照）

2025/04/09 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕國安局最新書面報告顯示，中共運用AI工具輔助爭訊生成及傳散，已越趨頻密，今年迄今蒐獲爭訊已有五十一萬餘則、異常帳號三千六百餘組，同時去年迄今針對我國政府服務網「日均侵擾數」達二一九萬餘次，多數為中共網軍。國防院網路安全與決策推演研究所副研究員曾怡碩示警，中共除可運用AI在網攻上協助掃描「零日漏洞」等弱點，也具備藉此增加文字和影音等爭訊生成內容可信度的發展潛力。

國安局報告陳述，中共運用AI工具輔助爭訊生成及傳散，已越趨頻密。今年迄今已蒐獲爭議訊息五十一萬餘則，主要出現於臉書、PTT、Dcard、Mobile01、Ｘ社群、TikTok等平台，鎖定「賴總統國安談話」、「台積電赴美投資」及「共軍聯合戰備警巡」等議題，意圖製造我國社會對立；另掌握異常帳號三千六百餘組，主要集中臉書及TikTok平台。

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曾怡碩昨受訪示警，生成式AI對中共爭訊包括文字和影音的生成，增加其說服力及影響力有相當大的幫助。

至於中國DeepSeek是否有其角色？曾怡碩指出，中共可能會運用其「AI代理（AI agent）」及「檢索增強生成（RAG）」方面的優勢，將DeepSeek運用於瞭解目標國家當地輿情的發展，對台灣或各國生成爭訊及滲透影響，甚至介選。

國安局也示警，去年迄今，我國政府服務網「日均侵擾數」達二一九萬餘次，以中共網軍為主，呈現「結合特定議題」與「配合戰訓布勢」。

針對中國對台認知作戰與網攻，國安局指出，已建立自動化蒐研平台，結合產官學界及國安情報團隊，優化爭訊防治等能量；另持續深化國際交流合作，共同遏止中共對我威脅，同時持續優化資安防護協作機制，掌蒐國內外網安威脅預警情資，即時通報應處。

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