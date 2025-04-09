2020年迄今 共諜起訴159人》 顧立雄：無論階級 都需接密查核

2020年迄今共諜案起訴現(退)役軍人階級分布及占比

2025/04/09 05:30

〔記者方瑋立、林哲遠／台北報導〕國安局最新書面報告顯示，共諜案起訴人數自二○二○年迄今合計一五九人，其中現役及退役軍人計九十五人，占比六十％。國防部長顧立雄昨在立院受訪表示，共諜滲透無所不在，將著重於接觸機密的查核，無論階級都需完成查核，才能接觸機密資料。

國安局報告陳述，自二○二○年至今，共諜案起訴人數計一五九人，其中現役軍人五十二人、退役軍人四十三人，兩者合計佔六成。滲透手法主要由退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等方式，全面對我軍事單位及政府機關進行滲透，企圖取得我國防及政府機敏資訊，並在台發展共諜組織，且鎖定對象已不侷限於高階軍官。

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顧立雄指出，中共會運用所有手段獲取所需情報資料，國軍當然是他們的重點項目之一；不過，國防部進行相關的保防教育是成功的，有八成七的共諜案是由官兵檢舉而查獲，國防部也會進行安全查核，並著重在接觸機密的查核，意即無論階級，都要完成相關查核，才能接觸一定程度的機密資料。

學者：提高人員警覺性和風險意識

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪表示，國防部長顧立雄宣布將參照美軍作法建立「接密查核」制度的作法完全正確，美軍近兩年陸續破獲海軍與陸軍華裔士官兵共諜案，包括將機密的烏克蘭作戰計畫張貼到網路上、駐日沖繩士官涉及洩漏台海防衛作戰計畫予共諜等，相關基層業務人員無論階級，凡接觸機密就必須受到規範。

蘇紫雲說，接密查核後，必須透過進一步的勤務教育，除教導如何避免遺失、盜取，並告知相關刑責，提高人員警覺性和風險意識，防止被滲透。

軍審制度 對共諜有嚇阻作用

至於總統賴清德指示國防部重新打造符合人權與公平的「軍審制度」是否為提前部署，對軍人涉共諜案是否具嚇阻作用？蘇紫雲直言「絕對有」。蘇說明，基於人民透過民主制度將大型殺傷武力交付給軍人，因此各國國軍與憲法或國家皆具特殊的權利義務關係。

蘇指出，在此前提下軍審會比較專業，軍事法官與檢察官也比較容易判讀何謂敏感機密的資訊。此外，蘇認為，軍審不同於一般司法案件，國外針對軍事間諜所判刑期平均為十九年，對於確保避免軍人洩密或被滲透，都有加強的效果。

2020年迄今共諜案起訴人數暨現(退)役軍人占比

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