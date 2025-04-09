國安局報告》川普強力遏中 增我情報合作契機

美國總統川普上任後在各領域加劇「遏」中態勢，為我國國際情報工作帶來挑戰及合作契機。（路透檔案照）

2025/04/09 05:30

〔記者方瑋立、林哲遠／台北報導〕川普新政牽動全球政經情勢，國安局最新書面報告陳述，川普政府上任後秉持「美國優先」理念推動內外政策，集中資源應對中共威脅，除在印太地區續推「小多邊」安全機制合作，更在各領域加劇「遏」中態勢，為我國國際情報工作帶來挑戰及合作契機。

中共笑臉攻勢 降低美盟圍堵壓力

國安局長蔡明彥今受邀赴立法院外交及國防委員會進行業務報告並備詢。

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國安局送達立院的報告表示，川普上任後，積極推促以哈、烏俄停戰，以利集中資源應對中共威脅。在印太地區續推「四方安全對話」、「美英澳三方安全夥伴關係」、美日韓、美日澳、美日菲等印太「小多邊」安全機制，積極展開防務、海事等合作，並在美日峰會、美日韓外長會議、G7外長會議，強調台海和平與穩定的重要性，反對片面以武力或脅迫手段改變現狀。

報告指出，川普政府亦宣布對外貿易與投資政策，盼引導製造業回流美國；同時加強防堵中共投資美國科技、關鍵基礎設施、能源等領域，以及限制美企投資中共半導體、AI、量子科技等領域，加速美國高科技產業與「中」脫鉤，將牽動全球產業鏈重組。

國安局示警，中共利用川普政府著眼美國利益及美盟強化戰略自主、多元化布局等考量，加強推動與英國、日本、印度、南韓、澳大利亞等國接觸，表達修補關係意願；另誘拉各方加強經貿合作，謀以「笑臉攻勢」，降低美盟圍堵壓力，持續鞏固與「全球南方」國家合作關係。

國安局強調，川普政策為我國際情報工作帶來挑戰及合作契機，國安局將在既有穩固基礎上，擴展與國際友盟溝通與情報合作，提升戰略研析能量，以利先期掌握戰略預警、強化共同制「中」聯防能量，透過全方位的合作交流機制，建構堅韌的國家安全情報網絡。

國防部提出對美軍事採購清單

另外，總統賴清德六日宣布，將擴大對美採購，以降低貿易逆差，其中國防部已提出軍事採購清單。國防部長顧立雄昨在立院受訪表示，國防部將以不對稱戰力的建構、強化防衛韌性、提升後備戰力及厚植應處灰色地帶能力等四大面向，與美方充分溝通，滿足我國防衛作戰需求。

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