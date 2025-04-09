4黨員涉共諜 綠最晚月底開除

總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典特助黃取榮等3人涉嫌國安案件，北檢訊後向法院聲押獲准。（資料照）

2025/04/09 05:30

〔記者陳昀、董冠怡／綜合報導〕總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元及新北市議員李余典特助黃取榮，疑涉共諜案遭北檢羈押禁見獲准，另前立法院長游錫堃辦公室前助理盛礎纓涉洩密中國被限制出境。四人已陸續被民進黨地方黨部開除黨籍，民進黨中評會主委賴瑞隆昨表示，四人將一併處理，考量有十五天申訴期，最晚四月底會做最後處置。

盛礎纓涉及洩漏機敏資料給中國，被檢調搜索約談，訊後諭令廿萬元交保，民進黨彰化縣黨部二日決議開除黨籍。

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另外，據指出，吳尚雨、邱世元、黃取榮因涉國安案件，加上犯罪嫌疑重大、有串證之虞，經北檢訊後向法院聲押獲准，嘉義縣黨部七日決議開除吳尚雨黨籍。

民進黨新北市黨部昨天也表示，邱世元、黃取榮兩名黨員已嚴重危害國家安全，影響民進黨的聲譽甚鉅，市黨部評議委員一致決議最嚴厲的除名處分，並依程序呈報黨中央。

賴瑞隆表示，上述三案會一併開會處理，預計地方黨部的決議，本週會陸續送到中央評議委員會，事關重大，這是各界矚目的緊急案件，中評會將優先開會處置，儘速確認開除黨籍的決議，惟考量當事人在權利上仍有十五天申訴期，中評會最晚四月底前做最後處置。

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