爆「金屋藏潘」挨告 王鴻薇二審仍敗訴

高等法院審理認定王鴻薇不實指控侵害潘孟安名譽權，駁回上訴。（記者陳逸寬攝）

2025/04/09 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨立委王鴻薇在前年十二月總統大選期間召開記者會，指控時任總統候選人賴清德競選總幹事的潘孟安，接受綠能廠商供養，以「金屋藏潘」方式入住豪宅。潘孟安不滿名譽受損，對王鴻薇提告求償。高等法院採信一審見解，認定王鴻薇未合理查證，不實指控已損害潘的名譽，判決王應賠償五十萬元、並移除臉書貼文、影片。全案可上訴三審。

總統府秘書長潘孟安指出，前年因擔任賴清德競選總幹事，從屏東北上，委由助理與房東簽訂租賃契約，約定自二○二三年三月起至二○二四年二月止，每月租金六萬八千元，他均按月繳付租金並與助理同住。

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潘表示，王鴻薇知悉他和助理同住租屋處，竟於二○二三年十二月四日召開記者會，不實指控他長期入住綠能集團董事長名下的豪宅，並稱「這是一個綠能公司『金屋藏潘』的故事」。他雖召開記者會反駁並出示租約及匯款單，但王仍在臉書貼文及影片，惡意誣指他收受綠能廠商利益等官商勾結、受財團供養住在豪宅等不實言論，使他名譽受損，求償一百五十萬元，並將不實言論、影片撤除。

王鴻薇辯稱，她是接獲民眾的爆料，稱潘孟安接受財團供養，入住豪宅，此涉及屏東縣土地利用與國家產業能源政策，屬重大公共議題，且是合理評論，未侵害潘孟安名譽權。

台北地院審理認定，王鴻薇未經合理查證，且發佈的時機，是在國民黨推出總統候選人侯友宜登記參選後的適當時機，即使不是故意，亦有過失，判王應賠償五十萬元，並移除臉書貼文、影片。王不服上訴。

高等法院審理認為，王鴻薇未盡合理查證義務，昨判決駁回上訴。

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