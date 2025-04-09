新聞分析》關稅風暴 藍內部較勁味濃

蔣萬安呼應張善政建議，認同2024年超徵5283億元稅收，應重點用在對企業界的緊急紓困。（資料照）

2025/04/09 05:30

記者施曉光／特稿

台語有句俗諺︰「人咧食米粉，伊咧喊燒」，用這句話來形容這幾天藍營的集體行為十分貼切！最近各國遭逢美國加徵對等關稅所引發的產業發展及國際貿易危機，散落於台灣各縣市業界亟需政府援手，此事本屬經濟部等有關政府部門處理權責，解決問題的重要政策工具也都在中央政府手上，但面臨大罷免危機的藍營卻見獵心喜，在一旁搖頭晃腦，急想撈過界當「爐主」，好似握有十餘個地方政權就能取代中央，越俎代庖。

其背後心態除了藍營一貫以來的自負不凡，更意圖從地方包圍中央，並想藉機扭轉大罷免焦點，操作執政黨若不喊停罷免，就是只顧內鬥，無視產業危機，反正不過就是動動兩張嘴皮子，站著說話不腰疼。

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針對美國對台加徵關稅引發產業衝擊，國民黨主席朱立倫前天批評行政院所提八百八十億元補助方案只是「杯水車薪」、「不務實」，並要求動用超徵稅收以及立法院原刪減的預算額度，加碼喊價至少二千億元補助業界，朱還宣布明晚要召集全體藍營縣市首長在國民黨智庫開會，針對地方實際需求進行盤點並交流，形成所謂的「全國產業因應藍圖」。

不過，除了台北市長蔣萬安今日發起「基北北桃四市長會議」，討論應對關稅變局，桃園市長張善政明天要召集桃竹竹苗「科技廊帶」縣市首長共商策略，有意角逐二○二八總統大位並可能成為朱立倫連任黨魁對手的台中市長盧秀燕，昨日就已經與新北市長侯友宜會商因應之道，更早於前晚先聲奪人，啟動所謂「中台灣治理平台」，邀集其他中部七縣市首長開會共商並發表「七大聯合聲明」，表態共同支持賴總統、卓揆以及行政院的八百八十億元補助方案，擺明不給朱立倫面子，較勁意味十分濃厚。

尤為甚者，就連「朱傅體制」內的國民黨政策會執行長、立法院黨團總召傅崐萁，也已表態全力支持行政院的八百八十億補助方案，讓這帖「朱式藥方」宛如多餘並淪為棄嬰，藍營過去傳統的黨魁威權在眼皮子底下中落式微，想必已讓朱立倫感受到脊背一股涼意上身。

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