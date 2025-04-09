因應美國關稅 提七項聯合聲明》中部8縣市首長 挺中央880億特別預算

針對美國調高對台關稅，台中市長盧秀燕與中台灣治理平台八縣市首長開視訊會議，共同發表「七大聯合聲明」。（中市府提供）

2025/04/09 05:30

〔記者張協昇、蘇金鳳、蔡淑媛、甘孟霖、陳鈺馥／綜合報導〕美國宣布調高台灣關稅，中部八縣市首長前天晚間緊急以視訊方式召開中台灣區域治理平台首長會議，會中提出七項聯合聲明，建議中央一年內公股行庫不抽銀根讓產業安心、談判關稅要避免衝擊農業等弱勢產業，並表達支持總統賴清德及行政院長卓榮泰的八八○億元特別預算，呼籲立法院儘速通過。

台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、苗栗縣、新竹縣及新竹市等「中台灣治理平台」八縣市首長，前晚針對美國宣布對台課徵三十二％關稅召開緊急視訊會議因應，並發表下列七項聯合聲明：一、建議行政院及早精準掌握美國加徵關稅相關細節，提供有關單位和業者做最準確的因應決策。二、呼籲政府一年內公股行庫不要抽銀根，讓產業安心。三、支持行政院八百八十億元協助方案，呼籲立法院不分黨派盡速通過，如何公平分配運用，也希望中央盡快公布細節。四、八縣市將聯手擴大美國以外市場，透過公會、協會精準選定目標，補助廠商參展或辦展。五、呼籲政府除了保有美國市場、爭取美國降低關稅外，能責成外交經貿系統，重新審視其他國家關稅障礙問題。六、八縣市攜手制定照顧勞工方案，加強社會安全網，避免風暴擴大成為社會問題。七、呼籲中央在對外交涉談判關稅之中，要注意避免犧牲、衝擊農業等弱勢產業。

請繼續往下閱讀...

台中市長盧秀燕昨受訪表示，全世界都等著跟美國談判，不知何時輪到我國，可是中小企業可能撐不住，希望政府快宣布公股行庫一年內不要抽銀根，以安民心。

南投縣長許淑華也強調，南投縣是農業大縣，政府可能會增加對美國的農業採購，是否衝擊台灣的農特產品，縣府會就此及早因應。

蔣籲去年超徵稅收用在企業紓困

行政院發言人李慧芝昨則表示，行政院長卓榮泰對南台灣、中台灣及新北市等地方政府，表態支持政院的八百八十億元協助方案表達感謝，也期許中央地方政府能夠攜手合作，一同為國家、人民福祉打拚，穩定經濟情勢，做產業的後盾，讓國人朋友安心。

台北市長蔣萬安昨則在臉書發文表示，美國的關稅政策對我國衝擊巨大，他認同桃園市長張善政建議，中央應將二○二四年超徵的五二八三億元稅收，重點用在對企業界的緊急紓困，尤其是在穩定勞工就業權益的部分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法