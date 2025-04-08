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    涉為中國發展組織 中配判無罪 檢上訴

    「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝涉嫌違反國安法，被高雄高分院判決無罪。（記者鮑建信攝）

    「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝涉嫌違反國安法，被高雄高分院判決無罪。（記者鮑建信攝）

    2025/04/08 05:30

    〔記者鮑建信／高雄報導〕「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝，涉嫌接受中國資助並發展組織，被高檢署高雄分署依涉嫌違反國安法起訴，高等法院高雄分院判決無罪，檢方不服判決，正式向最高法院提起上訴。

    檢方指出，周滿芝原為「陝西省愛國主義志願者協會」成員，二○一四年間入境台灣，結婚取得身分證後，陸續擔任「高雄市新住民姐妹關懷協會」和「台灣新住民關懷總會」理事長，並加入中國統一戰線委員會，受「陝西省愛國主義志願者協會」執行長崔國衛指示，在台發起及籌備成立分會。

    二○一七年，周女到中國會見湖南省統戰部長黃蘭香，尋求資助在台灣發展組織；隔年五、六月間，又赴中國見崔等人，並簽署「中華海峽兩岸（民間）愛國促統宣言」，合議利用「高雄市新住民關懷協會」在台灣進行「一國兩制」等統戰工作，並介入國內選舉（此部分由地院審理中）。

    高雄分院調查，調查局指目前查無中國官方對「陝西省愛國主義志願者協會」實質控制或相關連事證。檢方又未舉證周女直接或間接收受對岸資金，或有實際會晤統戰官員並獲資助，因此認定罪證不足判無罪。

    檢方不服指出，周滿芝先後成立「高雄市新住民姐妹關懷協會」和「台灣新住民關懷總會」，就是要替對岸發展組織，因此上訴最高法院要求撤銷改判。

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