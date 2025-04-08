清大教授帶學生赴中 遭疑是統戰團

清大教授周卓煇帶高中生及清大學生到中國天津交流，還看中國電影哪吒遭疑是統戰團，周卓煇強調是單純的學術交流，非統戰活動。（記者洪美秀攝）

2025/04/08 05:30

「五天四夜行程僅收機票費 食宿全包」

〔記者洪美秀、林曉雲／綜合報導〕清華大學材料系特聘教授周卓煇三二九帶清大及私立曙光女中科探社學生共廿八人，前往中國天津進行「光與健康」的學術交流，遭網友質疑中國的統戰早已向下紮根？！指五天四夜的中國行程僅收機票費用，其餘食宿全包，認為是針對高中生在思想未成熟階段就進行統戰。

天津行程表還有觀看「哪吒」

清大回應，有關兩岸交流活動都按政府相關規定辦理。周卓煇強調，此次純粹是學術交流，學生也發表研究成果，與統戰無關。中國天津醫院的醫師更對台灣高中生在課業繁忙之際，能參與科學研究很讚嘆與肯定，這是台灣之光，不應用統戰思維或政治色彩來看，且台灣在光與健康的研究走在世界前端，應以學生有此表現為榮。

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教育部國際司科長賴信任則表示，教育部多次通函及宣導，各級學校如擬赴中國交流，應遵循現行兩岸法規及政策辦理教育交流活動，注意其活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料等，不應有政治目的及政治性內容，並保留完整的審核及交流紀錄。

賴信任也說，教育部已建置「赴中教育交流活動登錄平台」，應落實至該登錄平台填報。

網友「矽谷小婦人札記」在臉書發文提到，友人女兒學校的社團有受清大的指導，因此食宿全包的中國行程看起來一點都不意外，且邀請函可看到教授的名字；天津行程表還有觀看最近在中國相當火紅的哪吒；而這名帶隊教授還是支持涉貪停職的新竹市長高虹安。

文中質疑，孩子在這麼小的階段就到中國進行所謂的學術交流，是不是讓他們覺得中國不是外界所想像的那麼○○╳╳，進而可以接受中國所灌輸的思想，再帶回來影響更多人呢？！

周卓煇：展現科研成果 正常文化活動

周卓煇受訪提到，此次與天津眼科醫院進行學術交流，也發表學術研究，參加的高中生都是自願自費前來，展現台灣高中生參與科學研究的成果，強調預防醫學的重要。且前年十月也曾到中國交流，兩次都未拿清大經費補助，雖有去天津的旅遊景點，但就像中國學生到新竹會去城隍廟般，屬正常文化活動，不希望政治的紛亂變內耗，影響學生研究科學的心。

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