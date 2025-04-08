國安局：近5年起訴共諜案 現退役軍人佔6成

國安局統計，2020年至2025年3月共諜案起訴159人，其中現退役軍人佔60%。（圖取自國安局「國家情報工作暨國家安全局業務報告」）

2025/04/08 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕國安局昨送抵立法院的最新「國家情報工作暨國家安全局業務報告」顯示，我國二○二○年迄今共諜案起訴人數合計一五九人，其中現役軍人五十二人，佔卅三％，退役軍人四十三人，佔廿七％，兩者佔比六成，且吸收對象已不侷限於高階軍官。

立法院外交及國防委員會九日將邀請國安局局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

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國安局昨送抵立院的最新書面報告顯示，中共對我滲透手法愈趨多元，一方面利誘我廠商，塑造「惠台」假象，同時不斷施壓、要脅在「中」及海外台企政治表態，或利用行政手段施壓台企留「中」。

據國安局統計，自二○二○年至今，共諜案起訴人數計一五九人，其中現役及退役軍人計九十五人，占比六十％，其滲透手法主要由退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等方式，全面對我軍事單位及政府機關進行滲透，企圖取得我國防及政府機敏資訊，並在台發展共諜組織。

國安局指出，中共同時運用國人發展武裝內應，圖謀於武力犯台之際協助共軍行動，且利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等管道接觸具財務缺口基層官兵，鎖定人員已不侷限於高階軍官，二○二○年至今因共諜案遭起訴之九十五名現、退役軍人，其中軍官四十六人、士官廿七人、士兵廿二人，凸顯中共對台滲透手法更趨多元、全面。

對此，國安局說明，今年工作重點將統合國安情報團隊，蒐研中共謀台舉措與重要內密情訊、防處潛在安全威脅，以及強化建構檢察、調查、情報、軍中保防等機構之協作機制，提升偵辦國安案件量能。

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