面對統戰 賴：各行各業都是中共收買的對象

總統賴清德昨出席鄭南榕殉道追思會表示，中國對台的滲透日益擴大，各行各業都是中國收買的對象。（記者塗建榮攝）

2025/04/08 05:30

〔記者俞肇福／新北報導〕中國對台統戰及滲透攻勢不斷，賴清德總統昨示警指出，中國對台的滲透日益擴大，連執政黨的黨工都是收買對象，在野黨也是一樣，各行各業都是中國收買的對象。台灣人一定要團結合作，共同提高警覺。

賴清德總統昨天到新北市出席「鄭南榕殉道卅六週年追思紀念會」，鄭的遺孀葉菊蘭、鄭南榕基金會董事長鄭竹梅（鄭南榕之女）和親友到場，緬懷鄭南榕追求言論自由的精神。

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賴清德指出，台灣的民主自由，面對來自極權勢力的挑戰。現在，中國所發動的媒體戰、心理戰、法律戰，以及強度日益增加的灰色地帶侵擾步步進逼，不斷侵蝕台灣的民主，更影響整個區域的和平與穩定。

賴並舉例，去年因為共諜案起訴就有六十四人，是二○二一年的四倍，這些人接受共產黨資助、配合中國行動，目的就是危害台灣民主自由的憲政體制。例如，有退役軍人與共產黨合作，成立「台灣軍政府」等組織，策劃顛覆政府的計畫，要做中共的內應；或是蒐集國軍將官的名冊、勘查軍事要地、刺探政府的機敏資料，協助中共了解我們的軍情；或是接受中共的指示來散播言論、影響台灣的輿論走向、介入我們的民主。連執政黨的黨工都是收買對象，在野黨也是一樣，各行各業都是中國收買的對象。

賴指出，中國除了對台灣持續滲透，也發動對我們網路的威脅，並且鎖定政府部門、關鍵基礎設施。去年，政府網際服務網（GSN），每日平均侵擾數達到兩百四十萬次，是前年的兩倍。光是今年第一季，台灣共有一百卅四個政府機關和民間機構遭到網路攻擊。

有關中國對台軍演，賴清德說，過去幾週來，中國接連發動多次的軍事演習，威脅台灣人要放棄對國家的熱愛、放棄自由與民主，這種公然挑戰國際秩序與破壞現狀的行為，已引起國際社會的譴責。

賴強調，他身為總統的使命就是延續國家的生存發展，守護得來不易的民主自由，確保國家主權不被侵犯併吞，因此在三月召開國安高層會議，針對台灣面對中國的五大國安及統戰威脅，提出十七項因應策略，包括檢討修正軍事審判法，希望以更積極作為，來守護國家主權，但對於一般民眾與軍中人權，絕對不會有任何影響。

銘記鄭南榕精神

不可能讓台灣走回威權統治

賴表示，他一直銘記鄭南榕的精神，反對威權統治，更不可能讓台灣走回當年的威權統治，大家千萬不要被謠言影響，這些相應的防範措施，是因為中國的滲透日益擴大，台灣人一定要團結合作，共同提高警覺。

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