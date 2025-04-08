許芷瑜滯澳 不打算回台

前台北市長柯文哲秘書許芷瑜（白衣）去年八月從台北松山機場飛往日本東京。（資料照，讀者提供）

2025/04/08 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕前台北市長柯文哲秘書、綽號「橘子」的許芷瑜，涉京華城弊案遭通緝。本報掌握，許芷瑜去年十月申請的ETA澳洲電子旅遊簽證已逾期，而她在簽證到期前夕，已向澳洲移民局申請其他簽證，不打算回台，現由澳洲相關機關審核中；偵辦單位研判，許芷瑜目前暫時持有過橋簽證，滯留在澳洲。

申請其他簽證審核中

去年十月，許芷瑜透過手機應用程式申請澳洲觀光簽證、取得「電子旅遊簽證（ETA）」，根據規定，每次入境時間為三個月，最多只能在澳洲停留至今年一月初，最新消息指出，許芷瑜已在簽證到期前，另循管道申請居留簽證或延簽，目前我國駐派在澳洲的相關機關持續協助台北地檢署、將許芷瑜遣返回台。

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據了解，移民署、刑事局、調查局外派至澳洲的移民秘書、聯絡官、法務秘書等，多方嘗試向澳洲移民機關釐清許芷瑜簽證申請概況，但難以取得有效資訊。知情人士說，以我國為例，外國人到國內申請簽證的流程，通常不會告知國外機關，除非該個案有涉重大違法案件，但許芷瑜案例對澳洲來說，她並非恐怖份子、殺人等重大案件嫌疑犯。

知情人士進一步指出，我國外派單位時常需要以資訊交換取得想要的訊息，但雙方同時會評估，彼此想要了解的個案對國內是否有危害，才會提供消息或投入資源追查，非重大犯罪者仍會以保障人權為先；許芷瑜屬於貪污犯，對澳洲並無危害，因此相關機構提供許申請簽證等資訊的意願低，難以查核。

偵辦單位研判，許芷瑜很可能暫時持有過橋簽證、尚滯留澳洲。據了解，澳洲過橋簽證（Bridging Visa A）適用於已在澳洲境內申請新簽證，但仍在等待審批者，若原簽證過期，BVA允許在澳洲合法停留，直到新簽證有結果，但前提是不能離開澳洲，否則簽證作廢。

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