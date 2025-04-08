二階完成 有不同成案時間 學者：可能分多梯次投票

前中選會主委陳英鈐分析，今年有數個罷免案在短時間內進行，在二階完成連署後，恐怕會有五至十梯次的成案時間，若要將數個罷免案投票日集中在同一天，在實務上幾乎不可能。圖為罷團推動連署。（記者羅國嘉攝）

2025/04/08 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕罷免二階連署進入倒數，選罷法規定，罷免投票日應於罷免案宣告成立後廿日起至六十日內舉行。前中選會主委、中央大學憲政學者陳英鈐分析，今年有數個罷免案在短時間內進行，在二階完成連署後，恐怕會有五至十梯次的成案時間，若要將數個罷免案投票日集中在同一天，在實務上幾乎不可能。

陳英鈐受訪時指出，罷免成案後依法需在廿日起至六十日內舉行投票，但目前第一階段就分好幾批遞案，二階連署中每個罷免團體的進度也不一，加上仍有一次補件機會，將導致不同罷免案的成案日期更為分散。

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陳說，在排定日期上，中選會除了考慮被罷免人、提議人的意見外，也要參照各縣市地方選委會辦理選舉投票的行政問題，可能會考慮在同一縣市辦理同天投票；費用考量方面，集中辦理、分散辦理投票的費用影響不大，每個罷免案的選票內容不一，因此印製選票成本差別較小。

至於集中或分散罷免投票日，是否影響投票率？陳英鈐認為，單獨舉行個別罷免投票，會成為全國的焦點，可參考時任高雄市長韓國瑜罷免案、時任高雄市議員黃捷罷免案當時的樣態；若一次有五至十個罷免案投票，在政黨、政治屬性上的比重就會占得更重。

同仇敵愾拉下一個人 相對容易

此外，陳英鈐說，罷免、選舉投票屬性差異很大，要不同派系共同支持某一人，可能有困難，但若要同仇敵愾拉下一個人，相對容易，因為「你把他弄倒了，他的位子就會空下來。」幾個看似很穩的人，此刻正面臨這種困境。

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