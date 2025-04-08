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    大甲媽遶境新港 民團設連署站

    大甲媽遶境隊伍昨抵達嘉義縣新港鄉，翻轉嘉義工作隊結合咖啡店業者設置立委二階罷免連署站，志工在路旁宣傳。（記者王善嬿攝）

    大甲媽遶境隊伍昨抵達嘉義縣新港鄉，翻轉嘉義工作隊結合咖啡店業者設置立委二階罷免連署站，志工在路旁宣傳。（記者王善嬿攝）

    2025/04/08 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕二階罷免連署進入最後關鍵一個月，台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香昨抵達嘉義縣新港奉天宮，嘉義公民團體「翻轉嘉義工作隊」結合當地「順風咖啡」業者於昨、今兩天設置罷免國民黨立委二階連署站，還免費供應茶點，希望促進二階罷免連署進度。

    活動發起人「小鴨」黃鈺婷表示，嘉義縣市沒有國民黨立委，然而不適任藍委「親共」、「賣台」，亂砍預算將影響台灣國防、民生、教育及文化，公民再不站出來，以後沒機會站出來，唯有罷免不適任立委，才能讓立法院恢復正常運作。

    黃鈺婷說，大甲媽遶境隊伍昨抵達新港，經過連署站人潮很多，志工除協助民眾正確填寫連署書，也在街頭宣講，讓更多人了解、重視罷免立委議題。

    順風咖啡執行總監張欽智表示，每年大甲媽遶境新港吸引大批香客，咖啡店連續四年免費供應茶點，今年準備一五○○份供香客取用，同時結合罷免藍委二階連署，讓民眾不用回到戶籍地也能參與連署。

    張欽智說，連署站提供全國各罷免團體的連署書，連署書後續將交由新北市議員黃淑君服務處轉送各罷免團體。

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