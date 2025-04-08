大罷免出動三輪車 穿梭台北街頭收件

台灣基進昨與台派社團代表舉行記者會，推出「大罷免行動三輪車」，將穿梭台北巷弄收集全台灣罷免藍委二階連署書。（記者王藝菘攝）

2025/04/08 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕全台大罷免二階連署如火如荼，台灣基進昨與台派社團代表在西門町六號出口外廣場舉行記者會，推出「大罷免行動三輪車」，配有行動印表機可以列印全台卅五位藍委、新竹市長選區罷免連署書，將穿梭台北大街小巷巡迴收件。

台灣基進黨主席王興煥說，四月七日為鄭南榕殉道的言論自由紀念日，而捍衛言論自由必須守護國家安全，當前國會的親中勢力已成國家生存威脅。總統賴清德啟動「國安十七策」機制守護國安，與公民社會自發大罷免運動清除「境外敵對勢力代理人」，兩者是打造國家安全與民主韌性的組合拳。

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長老教會牧師陳明輝表示，長老教會堅決反對外部勢力滲透台灣的行政、立法機關，部分立委赴中「晉見」統戰官員的行為，已嚴重威脅台灣國家安全。他引用「聖經」強調，「正義使國家強盛，罪惡是民族之恥」，呼籲透過罷免清除不適任立委，以維台灣民主與正義。

「能夠行使公民權非常幸福」，台灣原住民族青年參與公共事務協會理事長Savungaz Valincinan指出，原住民族受限於特殊選制，導致罷免高金素梅、黃仁、盧縣一等不適任立委難度極高，令許多原民青年感到苦悶。她呼籲大家不要放棄此權利，向世界展現台灣是民主憲政國家、擁有完整的公民權。

「只要有人想簽，我們就會到」，基進秘書長吳欣岱說，包括全台卅五個藍委及新竹市長高虹安等，大罷免餐車將穿梭台北每個角落，收集全台選區的罷免連署書。

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