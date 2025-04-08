朱批綠惡罷 掩蓋執政無能

國民黨主席朱立倫昨主持還錢於民政策說明會，呼籲台灣內部不要再鬥了、嘜擱亂了。（記者陳奕劭攝）

2025/04/08 05:30

〔記者陳奕劭、林欣漢、陳鈺馥／綜合報導〕川普關稅海嘯來襲，國民黨昨召開記者會表示，盼執政者停止政治內鬥；國民黨國家政策研究基金會經濟組召集人林祖嘉要求賴清德總統不應該糾結在大罷免，「此時拚團結、拚經濟比什麼都重要。」黨主席朱立倫昨參加活動時，也批民進黨發動惡罷想掩蓋自己執政無能，呼籲「台灣內部不要再鬥了、嘜擱亂了！」

國民黨昨召開記者會，立委葛如鈞表示，關稅戰並非單純貿易爭端，而是對台灣經濟的重擊，他批評賴政府「應對失靈、補貼無方」，在內外交迫之際，卻仍沉溺於罷免與內鬥，導致人民對政府喪失信心。他呼籲不要再搞鬥爭與甩鍋，全民一起用行動來告訴執政黨，台灣不能再惡鬥，台灣不同意惡意的罷免。

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林祖嘉也說，賴總統應該召集全國性的國是會議，讓三大黨及民間一起來討論，不應該糾結在大罷免。

民眾黨團副總召張啓楷昨表示，民進黨不要一邊喊團結、一邊對在野下毒手，過去四天大家集中心力幫助產業、勞工，結果民進黨還在推動大罷免連署，這是精神錯亂或口是心非；在野以全民利益為優先，請民進黨趕快為大罷免踩煞車。

朱立倫昨到新北市中和區主持「還錢於民」政策說明會，他力挺中和區黨籍立委張智倫並指出，張智倫是專業的會計師，選上第一年就透過財政收支劃分法修法，為新北市一年爭取增加三七四億元，但民進黨卻發動惡罷想掩蓋自己執政的無能；他呼籲「台灣內部不要再鬥了、嘜擱亂了！」

國民黨反制全台大罷免，鎖定罷免多位民進黨立委，其中，針對台中選區立委蔡其昌、何欣純，罷免團體昨前往中選會領取第二階段連署表格，宣布「罷何拔蔡」行動正式邁入第二階段。

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