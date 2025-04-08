自由日日shoot》美關稅衝擊 藍喊停止大罷免 罷團轟混淆視聽 民眾別中計

面對美國高關稅衝擊，國民黨昨要求執政者不要再搞惡意的罷免，罷團批國民黨企圖轉移焦點。圖為台中罷免連署狀況。（資料照）

2025/04/08 05:30

〔記者何玉華、羅國嘉、陳奕劭、董冠怡、蘇孟娟、蘇金鳳、陳鈺馥／綜合報導〕面對美國對台灣課徵高關稅的衝擊，國民黨昨要求執政者不要再搞惡意的罷免。對此，發動罷免的公民團體齊聲表示，國民黨企圖轉移焦點，關稅議題應由政府與美方談判處理，而罷免行動則是公民不滿國民黨、民眾黨在立法院的作為，「這是兩回事，不應混為一談」。罷團強調，面對嚴峻的經貿挑戰更需要正常運作的國會，呼籲民眾繼續支持大罷免，下架不適任立委。

嚴峻經貿挑戰 更需要正常的國會

發動罷免北市立委徐巧芯的「剷除黑芯」團隊說，罷免行動是由公民發起，不是任何一個政黨說了算，國民黨卻一直將罷免行動跟民進黨聯結；不管是賴清德總統還是民進黨，都沒有辦法叫民眾停止大罷免。關稅議題跟罷免不適格立委完全是兩件事情，面對嚴峻的經貿挑戰更需要正常運作的國會，呼籲民眾要繼續支持大罷免，讓台灣有更強健的體質，也請國民黨停止對公民團體抹綠。

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北市「港湖除銹」團隊則指出，國家要如何應對關稅，與藍白立委因過去一年毀憲亂政、親中賣台而面臨人民罷免，兩者沒有關聯。罷免連署會持續穩定地進行，不會受影響，團隊會持續努力，讓更多民眾更關心國會。

推動罷免新北市立委洪孟楷的「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔表示，關稅問題應該交由政府處理，而罷免的原因則源於國民黨在立法院的表現不符合民眾期望，尤其是國民黨與中國的密切關係，這些都是民眾反感的原因。儘管目前的關稅問題讓不少民眾關切，但這不會影響到罷免的進程。

新北市「齊心斷翔」罷團也批評說，國民黨企圖轉移罷免案的焦點，故意把毫無關聯的兩件事混在一起；大罷免並非藍綠惡鬥，而是廣大的公民要全面下架親共賣台的藍委，國民黨若想停止大罷免，就應該停止毀憲亂政的作為，請國民黨丟掉偽善的面具，公民可以一邊關心國際經濟、一邊督促民代盡責，這才是成熟的民主社會。

若台灣失守了 關稅幾趴都不必說

發動罷免台中第六選區立委羅廷瑋的罷團罵說，國民黨這種混淆視聽的說詞，根本只為動搖民眾，更是藍委為自救脫離被罷免危機的託詞。為了不被轉移焦點，中六選區這週加碼設攤場次由原來四十場提高到六十場，盼衝過二階連署門檻，下架不適任立委。

「中五斷健」志工則表示，關稅是國際政治問題，罷免是台灣政治，國民黨把這兩個混為一談完全不符合邏輯，若台灣失守了、沒有顧好台灣，關稅「幾趴」都不必說。

聯電創辦人曹興誠昨也發文指，關稅問題有許多時間和方法解決，但驅逐「賣台立委」的機會只有這一次，國民黨想以關稅問題逼迫民進黨停止大罷免，這是詭計，大家不要上當。

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