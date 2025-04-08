在台周邊軍演 G7外長：中國挑釁

共軍在在台灣周邊大規模軍演，七大工業國集團（G7）外交部長及歐盟外交事務高級代表發表聯合聲明，直指此乃「中國的挑釁舉動」。（路透檔案照）

2025/04/08 05:30

〔駐日特派員林翠儀、記者方瑋立／綜合報導〕中國人民解放軍東部戰區一日無預警在台灣周邊海空域，舉行大規模聯合演習，引發歐美各國抨擊。七大工業國集團（G7）外交部長及歐盟外交事務高級代表卡拉斯六日發表聯合聲明，直指此乃「中國的挑釁舉動」，對此表示「深切關注」；聲明強調，維護台海和平穩定符合包括G7在內的國際社會利益，反對訴諸武力和脅迫等方式，威脅和平穩定的片面行動。

維護台海穩定 符合國際社會利益

共軍這場軍演被戲稱為「愚人節軍演」，雖然草草結束，但也是美國川普政府在今年一月上路後，中國軍方首次公開舉行的軍事演習。日本經濟新聞報導，中方可能想藉此試探川普將如何參與台灣的安全保障。

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軍演開始當天，美國國務院立即發表嚴正譴責，日本也透過外交管道向中方表達關切。美國、日本和南韓外長三日在布魯塞爾舉行外長會談時，也發表聲明呼籲立即停止「進一步破壞穩定的行動」。

美國、日本、加拿大、法國、英國、德國、義大利等七大工業國，則在六日透過發表外長聯合聲明，對於共軍在台灣周邊的演習表示「深切關注」，批評這些行為「加劇台灣海峽兩岸的緊張局勢，並危及全球安全與繁榮」，強調將繼續敦促兩岸透過建設性對話，和平解決分歧。

外交部長林佳龍昨對此表達誠摯感謝，並強調此聲明彰顯維護台海現狀已是國際共識，台灣將續與民主夥伴合作確保區域及台海的和平穩定。

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