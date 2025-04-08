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    鄭南榕殉道36週年 賴：擒賊先擒王 守護國家主權

    總統賴清德出席「鄭南榕殉道36週年追思紀念會」，承諾會團結台灣各界發揮民主力量，推動台灣繼續向前行。（記者塗建榮攝）

    總統賴清德出席「鄭南榕殉道36週年追思紀念會」，承諾會團結台灣各界發揮民主力量，推動台灣繼續向前行。（記者塗建榮攝）

    2025/04/08 05:30

    〔記者俞肇福／新北報導〕賴清德總統昨在「言論自由日」表示，任何鼓吹剝奪台灣人民自由、主張讓中華民國台灣消失的倡議，都不是台灣社會能夠接受的言論自由；賴強調，如果我們希望讓下一代繼續享有自由的果實，就需要每個人以積極的行動，一起築起堅強的防線，擒賊先擒王，來守護國家主權、守護台灣的民主自由。

    賴清德出席「鄭南榕殉道卅六週年追思紀念會」並獻花，他指出，多年來追思、紀念鄭南榕，心情都充滿敬佩不捨與感謝，今年是他第一次以總統的身分參加，他承諾會團結台灣各界發揮民主力量，推動台灣繼續向前行。

    主張讓中華民國台灣消失的倡議

    不是台灣社會能接受的言論自由

    賴清德表示，當有人配合中國鼓吹侵略戰爭、顛覆政府，或以極端手段破壞我們的民主制度，企圖以台灣的自由與多元來製造混亂、危害國家安全，政府絕對採取行動。

    賴接著強調，任何鼓吹剝奪台灣人民自由，主張讓中華民國台灣消失的倡議，都不是台灣社會能夠接受的言論自由。而百分之百的言論自由，更不是利用自由，來消滅自由。

    賴清德指出，追求民主、自由、人權的前提，就是我們國家要有主權。因為有主權才有民主，有民主才有自由，有自由才有人權，如果沒有國家主權，人民就無法作主，自由就無法存在。

    賴清德強調，自由是脆弱的，建立需要多個世代的犧牲奉獻，而要破壞只要一個世代的錯誤就可能造成，如果我們希望讓下一代繼續享有自由的果實，就需要每個人以積極的行動，一起築起堅強的防線，擒賊先擒王，來守護國家主權、守護台灣的民主自由。

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