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    中選會：連署書電腦繕打加親簽合規

    中選會強調，連署名冊上的戶籍地址部分，若以簡體字、異體字或阿拉伯數字取代國字填寫或繕打者，仍符合規定。（資料照）

    中選會強調，連署名冊上的戶籍地址部分，若以簡體字、異體字或阿拉伯數字取代國字填寫或繕打者，仍符合規定。（資料照）

    2025/04/07 05:30

    〔記者李文馨／台北報導〕二階罷免連署進入最後關鍵一個月，為加快連署速度，有罷免團體自製「連署書製作器」，只要在網路表單輸入資訊，即可產生一份專屬的連署書，印出後親筆簽名即可送交連署站。中選會也說，連署書左側姓名欄位以「正楷書寫」或「正確繕打」為原則，右側簽名欄不能打字，但可草簽或蓋章。

    罷免團體自製「連署書製作器」

    大罷免如火如荼進行，有民眾在社群平台反映，部分罷團將連署書視為小學生硬筆字練習簿，不僅要求個人資料部分必須一筆一劃填寫，甚至會因為填寫簡體字、異體字、數字而被退件；另有罷團志工受訪提到，有長輩因為手抖問題，一份連署書重寫多次，最後在志工幫忙下才完成連署。

    罷團人士坦言，「這確實有些矯枉過正」，可以理解部分罷團重視每份連署書，並希望每份都合規的心情，但審定連署書是否合規的機關是選委會，在連署收件數尚未達標前，應該盡可能地讓民眾參與連署才是重點。

    為解決相關問題，加速罷免連署速度，有罷免團體自製「babababa 連署書製作器」，只要透過網站選擇戶籍所在縣市及里別，找到有權罷免的立委，拿出身分證對照填寫網路表單，即可得到一份自己的專屬連署書，印出後完成親筆簽名或蓋章程序，即可送交罷免團體。

    對於有罷團質疑電腦繕打不合規，中選會日前說明，連署人名冊的左側姓名欄位以「正楷書寫」或「正確打字」為原則，並與戶籍登記姓名一致；右側簽名欄「不能」打字，但可草簽或蓋章。中選會也強調，名冊上的戶籍地址部分，若以簡體字、異體字或阿拉伯數字取代國字填寫或繕打者，仍符合規定。

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