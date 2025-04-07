「拔羅波」成立罷免總部 眾人齊喊：黑道不要來

拔羅波總部昨成立，網紅四叉貓（左一）、演員陳慕義（左二）、新北市前議員曾柏諭（右一）、人本教育文教基金會董事長史英（右二）、人權工作者李明哲（右三）等人出席。（記者陳奕劭攝）

2025/04/07 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕推動罷免新北市國民黨籍立委羅明才的公民團體「拔羅波」，位於新店區的罷免總部昨成立。「拔羅波」發言人琪琪指出，截至四月五日已收到一萬二六○○份連署書，距離約三萬份的最低門檻，連署進度已達四十二％，目標是在四月底收到三萬份，在五月八日或九日送出至少四萬份的安全份數。

罷免總部將作為固定的連署站，昨天包括人權工作者李明哲、人本教育文教基金會董事長史英、網紅四叉貓、演員陳慕義、新北市前議員曾柏瑜等人出席。「拔羅波」領銜人吳柏瑋帶頭高呼「蘿蔔拔起來、黑道不要來！」「罷免羅明才、新店有未來！」台灣東社發言人陳財能也到場打氣，期盼通過第二階段的罷免連署。

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李明哲表示，如果能夠成功罷免羅明才，就是提醒國民黨「就算在深藍選區也要推出適合的候選人，否則下場就是撤換！」「想要台灣政治更好，罷免就是第一步。」

史英引用作家魯迅的著作《曠野上的吶喊》說，「身為人，最悲哀的是在曠野上吶喊卻沒有回音」，雖然很多罷團遭到惡意攻擊，但代表吶喊已經被人聽到了，使別人害怕的人也害怕了，相信罷免一定會成功。

曾柏瑜指出，許多國家都非常關注台灣的大罷免，這是台灣人民選擇「自由的台灣」或是向中國靠攏；陳慕義也說，全世界沒有黑道敢碰政治，因為百姓會制止，但台灣太容忍了，鼓勵大家連署罷免不適任的立委。

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