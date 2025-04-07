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    罷羅廷瑋 宣傳布條遭毀 志工被恐嚇

    「敲羅行動」罷免團體懸掛的布條，一個晚上就遭人惡意剪毀破壞。（記者陳建志翻攝）

    「敲羅行動」罷免團體懸掛的布條，一個晚上就遭人惡意剪毀破壞。（記者陳建志翻攝）

    2025/04/07 05:30

    〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕台中公民團體發起罷免第六選區國民黨立委羅廷瑋進入熱戰，「敲羅行動」罷免團體昨天指出，前天接連出現罷免宣傳布條遭毀損，以及志工遭人罵五字經、恐嚇的情形，因距離四萬份的連署目標還差一萬七千份，志工雖備感壓力、落淚，但表示為了下一代，仍要勇敢站出來，目前也已由市議員江肇國協助罷團報警。

    還差一萬七千份 志工吞淚不退縮

    「敲羅行動」表示，距離第二階段四月廿五日連署截止不到三週，志工都把握時間努力宣傳，不過一面懸掛在三民二路的罷免布條，前一晚才剛由志工合力設計、自費印製，隔天清晨就遭人惡意剪毀。

    此外，前晚罷免團體在向上市場外的中藥行前擺攤時，卻無端遭一名男性機車騎士辱罵與恐嚇，該男子對著現場的志工連續大罵「五字經」，離開後又嗆聲「去死」，志工已報警提告恐嚇與公然侮辱。

    罷免團體表示，這些投入罷免行動的志工大多是一般市民、學生、媽媽甚至是上班族，目前已收回的連署書約二萬三千份，急需更多市民們在關鍵時刻挺身出來簽連署書，讓他們減少暴露在辱罵與恐嚇中的風險。

    羅廷瑋表示，不知有此事發生，鼓勵民眾報警，自己也願意協助，強調常向民眾宣導，每個人都可以有自己的政治立場，不應該有任何暴力對待。

    台中第二選區罷免顏寬恒的志工「小可」也說，志工經常遭遇不理性民眾嗆聲，甚至罵三字經已是日常，甚至會罵志工「吃飽太閒」，志工都以「微笑、點頭、說再見」三招化解，強調志工心理素質要很強，才能面對這樣的不理性攻擊。

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