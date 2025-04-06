星期專論》淺談美國國防部長赫格塞斯、太平洋盟邦與台灣

◎譚慎格（John J. Tkacik）

2025/04/06 05:30

◎譚慎格（John J. Tkacik）

美國情報機關以某種方式鎖定「青年運動（The Houthis）首席飛彈專家」，並精確掌握他的所在位置。（美東時間）三月十五日十三時四十八分，川普總統的國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）發送訊息：「確認身分，他正走進他女友的公寓大樓。」這位毫無戒心的「羅密歐」步入大樓。高空中，一架監視該棟建物的無人機捕捉到一道閃光。當煙霧散去，瓦爾茲再次傳訊：「…現在這棟建物已經倒塌。」安息吧。這位時運不濟的「首席飛彈專家」，是美國海軍當天對這支葉門叛軍發動猛烈空襲的頭號目標。自二○二三年十月十九日以來，這些叛軍一直攻擊紅海船隻，嚴重威脅航運安全。

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川普團隊對歐洲盟邦 充斥鄙視情緒

瓦爾茲與美國政府最高層國安官員之間的連串即時通訊，不僅因為其作戰即時性而令人矚目，還有其他更具爆炸性的原因。不過，最值得關注的是，這些訊息反映出川普政府最高層對美國的歐洲盟邦，充斥著不加掩飾的鄙視情緒。

清除「青年運動」對紅海的威脅、重開航道，這些行動都需要經費。瓦爾茲表示，「國防部和國務院」將「彙整開支」，並向歐洲國家收取費用。副總統范斯（JD Vance）評論道：「我只是討厭再幫歐洲的忙了。」國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則回應：「副總統：我完全體會你對歐洲搭便車的厭惡。這有夠可悲（PATHETIC）。」

這跟台灣有什麼關係？沒有，只是凸顯新一屆川普政府如何看待其太平洋盟友—認真、迫切且友好。總之，跟他們對歐洲的態度完全相反。

川普「交易式」策略 台戰略地位躍升

我在《自由時報》去年十二月十五日刊出的專欄結尾，曾經引用川普總統的一句話：「其他總統只是覺得談錢不恰當。而這是我唯一懂得怎麼談的東西。」川普私下對他的前國家安全顧問波頓（John Bolton）說了這番話，而波頓在他的回憶錄裡似乎認為，這樣的話很粗俗。

我可不這麼認為。我認為這種觀點非常理智。「金錢」—也就是經濟價值—本來就是衡量外交政策成本效益的合理標準。我堅信，如果過去歷任美國總統能夠以台灣本身的價值來評估它，而不是僅將其視為美中關係中純屬累贅的麻煩，我們就可以避免過去卅年來台灣海峽層出不窮的危機。我還記得，在川普展開第一個總統任期之前，我在國務院的前同事們對這位總統當選人對台灣的「交易式」（transactional）風格感到震驚。然而，我的分析恰恰相反：川普才是真正在乎台灣本身！事實上，川普總統的「交易式」策略，讓台灣的戰略地位提升到前所未有的高度。

光是在川普的第一個總統任期，台美國防貿易總額就超過一八○億美元。可是，川普在乎的是錢嗎？川普在二○一九年批准對台灣出售的全新F-16 Block70戰機，目前已在洛克希德馬丁公司位於南卡羅來納州的生產線陸續出廠，進行地面測試並準備交付。而台灣為什麼在乎這些戰機呢？

如今，中國已經常態性地在台灣周邊舉行大規模軍事演習，危險的是，華盛頓和台北的決策者可能已經開始習以為常。然而，美國國防部長赫格塞斯三月底的太平洋訪問行程讓我確信，新一屆川普政府確實對中國的行徑有所警惕。赫格塞斯首次的西太平洋訪問行程，涵蓋關島、菲律賓與日本，凸顯美國新政府對中國威脅的高度重視。

赫格塞斯太平洋行程 擺明嚇阻中共

目前，美國在關島的戰略部隊已分散部署；轟炸機中隊輪替進駐；核攻擊潛艦保持高度戒備；美軍陸戰隊的「濱海作戰團」（Littoral Regiments）則在整個西太平洋地區，持續進行「捉迷藏式」（hide-and-seek）的機動部署。目標就是中國。赫格塞斯在關島向美軍表示：「我們不尋求與共產中國開戰，但我們的責任是要確保我們做好準備。」在菲律賓，赫格塞斯與菲國盟軍協調「泰風」（Typhon）中程飛彈系統的作戰計畫。泰風系統的部署，擺明就是要反制北京在太平洋地區不斷擴張的中長程飛彈。據《華爾街日報》報導，泰風進駐菲律賓已經「激怒中國」，但至少對我而言，覺得心安理得。

然後，赫格塞斯在日本宣布，駐日美軍司令部將從過去的美日聯合行政聯絡機構，升級為完整的「統合軍司令部」。三月卅日，赫格塞斯在東京強調，美國承諾印太司令部將提供「準備就緒、強而有力且可信的嚇阻力」，其中「包括台灣海峽兩岸」。他堅稱，美國將「建立一個強大的聯盟，使得嚇阻的現實與認知真實且持續存在，從而讓共產中國不會採取某些人所預期的侵略行動。」

這樣的措辭，與紅海行動中對成本精打細算的態度，形成鮮明對比，不是嗎？

不過，對川普總統而言，防衛台灣已經不再是單純的軍事挑戰，而是以經濟來衡量的議題。到了二○二五年四月，我在白宮官網上發現至少十五場與台灣有關的活動，特別是台積電在美國亞利桑那州的先進製程晶圓廠。三月三日，川普總統在白宮橢圓形辦公室召開會議，與台積電執行長魏哲家、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及其他官員會面。在隨後的記者會上，川普總統認同：「台積電製造的產品，可說是當今世界上最重要的產品。」光是這場活動，白宮便發布五篇不同的報導與專題文章。

隔天（三月四日），川普總統在他上任後的首次國會兩院聯席會議演說中，至少六次猛烈抨擊中國的掠奪性貿易行為與產業政策。然而，引起最熱烈掌聲的發言內容之一是：「…就在昨天，全球最大、最強的台積電公司，擁有九十七％的市場占有率，宣布投資一六五○億美元，在美國境內打造全球最強大的晶片。（掌聲）…」在長達一小時又卅九分鐘的演說中，台積電是川普唯一點名的非美企業投資者。

台積電擴大投資 川普視為重大政績

川普總統對台積電投資案的熱情如此高昂，以至於在一週後的「空軍一號」專機媒體簡報中，他將台積電的投資金額「四捨五入」，成為「二○○○億美元」。川普總統向來習慣以誇張的數字來強調重點，因此他將台積電合作關係視為其「百日新政」的重大成就之一，也是印證他對台灣承諾的可靠指標。

此外，還有一則財經新聞，我可以確定引起川普總統的關注。《金融時報》（Financial Times）在一月卅一日報導，台灣已經「悄然」成為全球第五大對外資本輸出國，對外投資規模高達一‧七兆美元。

是「兆」，而不是「億」。報導指出，台灣壽險業的資產有三分之二是以美元計價，而其負債則有八十％以新台幣計價。此外，川普總統一定知道，台灣的外匯存底早在二○二○年就已經突破五○○○億美元。這是一個龐大的數字！

毫無疑問，川普政府完全理解台灣在全球金融市場中的關鍵地位，是全球前五大美元計價資產的持有者之一。

在其他場合，我也建議美國會及其專門委員會，應審視台灣在國際市場上的核心角色，並探討現行美國法律與監管機制是否足以保障台灣安全，防止台灣資產遭到中國扣押或沒收。

防台灣資產遭北京沒收 攸關美國運

例如，在什麼情況下，一九七九年《台灣關係法》可能不足以確保美國在涉及台灣「統治當局」的權利或義務（包括但不限於涉及契約、債務關係及財產權益而發生的任何權利及義務）方面的利益？尤其是當這些權利或義務位於美國境內，或受美國司法管轄時。如果俄羅斯在二○二二年成功佔領烏克蘭，並宣布其為俄羅斯主權領土，美國法律又將如何看待烏克蘭政府、官方、企業或私人資產在烏克蘭境外的法律地位？

在處理價值數以兆計美元的資產與利益時，這絕非只是單純的「低機率、高衝擊」（low-probability, high-impact）風險評估問題。對台灣而言，這是生死存亡的問題；而對美國來說，也足以被視為等同於「攸關國運」的事件，足以令人「全神貫注」。川普政府與國會各司其職，共同確保美國的經濟與金融穩定，我相信，詳細的研究與縝密的沙盤推演早已展開，讓決策者為這些可能發生的情境做好準備。

但是，川普總統在乎的是錢嗎？

（作者譚慎格為美國退休外交官，曾分別在台北與北京的美國使館任職，現任美國國際評估暨戰略中心「未來亞洲計畫」主任，也是「全球台灣研究中心」顧問。國際新聞中心陳泓達譯）

美國國防部長赫格塞斯首次的西太平洋訪問行程，涵蓋關島、菲律賓與日本，凸顯美國新政府對中國威脅的高度重視。圖為赫格塞斯三月二十五日視察夏威夷駐軍並頒發獎章。（路透）

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