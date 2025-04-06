防中共繞道洗人口 綠委推港澳入籍1年改6年

民進黨立委王定宇及王美惠（見圖）等立委近日擬具「香港澳門關係條例第十二條條文修正草案」，明定香港或澳門居民申請在台灣地區居留或定居，適用「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第十七條規定。（王美惠服務處提供）

2025/04/06 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕為防堵中國統戰滲透，總統賴清德宣布啟動國安法制改革。民進黨立委王定宇指出，香港、澳門人士來台居留滿一年即可申請定居、領身分證，但中共近年藉此「洗人口」對台滲透，因此提案修改「香港澳門關係條例」，主張港澳人士應比照大陸地區人民，將入籍年限延長為六年，且須放棄原國籍。

比照大陸人民 且須放棄原國籍

賴總統上月召開國安高層會議後表示，中國人士申請來台定居，應確實依照我國法律放棄中國戶籍與護照，不能兼具雙重身分；至於香港及澳門人士申請來台定居、居留等相關制度，將增列長期居留規定，以符合實際需要。

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王定宇指出，過去港澳居民因歷史背景，無論是結婚、投資移民或專業人士居留，幾乎是來台第二年就可申請定居，但中共近年強化對港澳的控制，以「洗人口」方式將大量中國人移到香港，並利用我國現行較為寬鬆的規定，對台灣進行滲透工作。

王定宇及王美惠等立委近日擬具「香港澳門關係條例第十二條條文修正草案」，明定香港或澳門居民申請在台灣地區居留或定居，適用「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第十七條規定。該案經立院議事處列為報告事項草案，尚待週二院會處理議事日程。

現行兩岸人民關係條例第十七條規定，中配需依親居留滿四年，且每年在台合法居留期間逾一八三日得申請長期居留；經許可長期居留後，需在台灣合法居留連續兩年，且每年居住逾一八三日，才能申請定居。中配入台籍年限前後約需時六年。

陸委會：研議各方面法規 審慎推動

對於港澳人士在台定居等相關制度，陸委會主委邱垂正日前說明，有關「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」的修正已研議多年，因涉及層面很廣，將在維護國家安全，以及整體台港澳健康交流的原則下，研議各方面法規，審慎推動。

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