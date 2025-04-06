中配6改4退回程委會 民團主張6改8

民進黨立委王定宇（見圖）、王美惠本會期提出兩岸人民關係條例修法，主張大陸地區配偶定居於台灣設立戶籍之後，欲申請我國國民身分證，仍應回歸「國籍法」歸化相關規定、放棄其原國籍。（資料照）

2025/04/06 05:30

〔記者李文馨、劉宛琳／台北報導〕國民黨立委過去一年數度提案將中配取得身分證的年限從六年縮短為四年，引發外界質疑修法替中國洗人口等批評聲浪。面對中配入籍爭議，有民進黨立委提案主張中配申請台灣身分證應放棄原有國籍，也有綠委提案認為中國人民入籍應宣誓效忠台灣。另有民團主張，中國人就是外國人，應將入籍年限由六年改為八年。

綠委推放棄原國籍 宣誓效忠台灣

國民黨立委許宇甄去年三月提出兩岸人民關係條例修正草案，主張中配取得身分證年限從六年改為四年，民進黨團質疑修法替中國洗人口，隨後於院會提出復議，立法院長韓國瑜裁示另定期處理。國民黨立委游顥今年一月再提相同內容的草案，他當時表示，外籍配偶來台的待遇都應該平等，這才是台灣民主該展現的樣貌。但在國民黨團溝通後，於院會退回程序委員會。

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面對相關爭議，民進黨立委王定宇、王美惠本會期提出兩岸人民關係條例修法，主張大陸地區配偶定居於台灣設立戶籍之後，欲申請我國國民身分證，仍應回歸「國籍法」歸化相關規定、放棄其原國籍，以避免與國籍法要求歸化我國單一國籍國家忠誠的規定有所扞格。

民進黨立委林楚茵、許智傑、邱志偉、林宜瑾等人去年提案指出，全球至少廿五國要求移民歸化者須進行入籍宣誓，考量中國人民放棄原有國籍恐有法制及實務上困難，因此修法增訂需宣誓放棄中國公民身分並效忠台灣，也須如其他外籍配偶經過基本語言能力及國民權利義務基本常識認定後，才能入籍。

黑熊學院執行長朱福銘表示，黑熊學院訴求將中配入籍年限由六年改為八年，因為中國人就是外國人，符合平等原則，沒有歧視疑慮；他強調，公開宣揚武統理念的中配不受台灣歡迎，應該被排除在外，台灣的納稅資源不該用於叛國、侵害台灣安全的人士。

另，民進黨立委沈伯洋提案修法，認為應明定大陸地區人民為台灣地區人民之配偶，犯內亂、外患罪，或犯國家安全法第七條、第八條，國家機密保護法第三十二條至第三十四條、反滲透法第三條至第七條之罪者，撤銷其長期居留、定居許可及戶籍登記。

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