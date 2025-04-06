共軍「海峽雷霆-2025A」演習擾台 專家：暴露中共實戰能力限制

中國解放軍近日實施「海峽雷霆-2025A」軍演擾台，與去年十月的「聯合利劍-2024B」相比，進一步擴大參演軍種與戰術內容，並加入宣稱攔截民船，且被我偵獲納入海上民兵等行動，呈現典型灰帶作戰與複合戰測試。（圖取自微博）

2025/04/06 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕中國解放軍近日實施「海峽雷霆-2025A」軍演擾台，與去年十月的「聯合利劍-2024B」相比，進一步擴大參演軍種與戰術內容，並加入宣稱攔截民船，且被我偵獲納入海上民兵等行動，呈現典型灰帶作戰與複合戰測試。專家指出，本次演習雖企圖對台「秀肌肉」，卻同時暴露出中共實戰能力的限制與戰略焦慮。

結合演習 操作LNG船遭攔查認知戰

台灣安保協會副秘書長何澄輝受訪表示，這類介於軍事與執法之間的行動，即是典型的灰色地帶作戰手法。尤其演習出現中國宣稱欲「攔截出逃台獨份子」等，形同以法律戰手段強化對台主權聲索，進一步將台海「內海化」。

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此外，共軍本次演習也轉換議題結合訊息戰與認知作戰，包括系統性散布液化天然氣（LNG）商船遭攔查、阻擋或折返等。何指出，這種操作不再只是單純假訊息，而是結合演習動作、攔截模擬與輿論擴散的「複合戰」驗證。

這次軍演加入東海實彈射擊與船隻查扣模擬，無人機出現頻次雖未被官方證實，但根據美國國防政策智庫「詹姆士敦基金會」研究報告顯示，中國正在驗證更高階無人作戰模式。

不過，何澄輝強調，中國大型無人機技術仍相當受限，多是利用FPV（第一人稱視角）的小型無人機。他說，此次軍演最大特徵，是驗證戰前階段如何以低強度手段癱瘓台灣社會與政府應對節奏。

無實質火力投射 難有長期戰略壓制

「中國演習內容既不神秘、也不魔術」，何澄輝直言，這種模擬封鎖與灰色襲擾手段，若無實質火力投射與作戰能力支撐，難以構成長期戰略壓制，還可能引發區域國家更強烈的聯防反制，共軍反而暴露無法執行真正作戰任務、實戰上不具意義的短處。

但是，何澄輝示警，隨著中國文攻武嚇愈趨頻繁，未來類似融合演習、認知戰、法律戰，並加入民兵演訓、趁亂偷渡滲透的複合戰模式可能成為常態，中國透過不斷驗證的「試錯」成果，台灣仍有必要提高警覺。

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