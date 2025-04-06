涉外官員：爭取高層組團赴美 溝通關稅

國安會秘書長吳釗燮、外交部政務次長陳明祺已於上週二前往美國華府，與川普政府主要官員進行「特殊管道」的對話。（資料照）

2025/04/06 05:30

中國軍演、美國課徵32％關稅 台灣面臨雙重壓力

〔記者黃靖媗、鍾麗華、蘇永耀／台北報導〕中國對台舉行軍演、美國對台課徵卅二％關稅後，台灣正面臨軍事與經濟的雙重壓力，對美工作也更形重要。涉外官員表示，美台密切的安全合作關係沒有改變、也更加緊密，但對川普總統關切的關稅議題，除應爭取國會親川普的議員為我們遊說，另應籌組政府高層率團，至華府直接與美財政部及商務部高層溝通，爭取調降關稅。

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促美友台議員、州長為我執言

解放軍上週對台軍演後，包含美國白宮、國務院，以及歐盟、英國、澳洲、德國、加拿大等國皆公開關切台海和平議題。挺台的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）前天也發布聲明，強烈譴責北京近日在台灣周邊進行軍演。外交部長林佳龍昨表達感謝，並籲民主國家團結面對中國軍事威脅。

針對國安會秘書長吳釗燮、外交部政務次長陳明祺赴美與川普政府官員進行「特殊管道」的對話，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪說，台美特殊管道會議的設計，是為了在特定事項出現時，讓雙方召集直接對話，本次吳釗燮等人赴美，主要目的為應對中國今年十次的「聯合戰備警巡」，以及關稅議題，有望發揮外交戰略槓桿的意義。

蘇表示，不僅美國白宮在中共軍演後發聲譴責，美國國防部更在軍演前兩天透露訊息，將遏制中國奪取台灣的行動列為美軍優先，歐盟、英國等國也先後跟進，顯示民主國家聯盟依然存在，但是民主夥伴關係之間會產生權力、義務的重新分攤。

至於美國對全球祭出關稅攻勢，蘇紫雲指出，擴大購買能源、軍售金額納入貿易逆差計算等做法，都屬於「救急」，公平貿易制度才能夠真正的「救窮」。

至於下階段對美溝通重點，涉外官員認為，此次川普關稅政策屬全面性，然其目的在於迫使對手上談判桌。我們高層官員赴美進行台美對話，屬台美間最直接的溝通管道，宜把握該對話，第一時間提出我方因應作為，要求美方降低關稅。

知情人士也說，與美方交涉，將增加要交涉的方案內容與加大談判力道。

涉外官員指出，應積極向國會說明台灣對美採購及投資的計畫與成果，爭取國會親川普議員為我們遊說。此外，對於阿拉斯加州、德州及亞利桑那州等直接受益於台灣投資與採購等各州，將爭取州長為我們向白宮執言，降低關稅。

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