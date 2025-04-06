漢光兵推登場 驗證應對「由演轉戰」

今年度「漢光四十一號」電腦兵推昨日開始進行，海馬斯多管火箭系統等新式裝備，納入兵棋系統參數建置，驗證作戰運用具體作為。圖為今年一月初立委考察海馬斯接裝部隊。（取自王定宇臉書）

2025/04/06 05:30

聚焦灰色地帶襲擾應處等8重點 14天13夜對抗演習

〔記者黃靖媗／台北報導〕今年度「漢光四十一號」昨日開始為期十四天十三夜的「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推），著重灰色地帶襲擾應處、快速反應備戰效能等八大重點。

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參謀本部作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將二日說明，電腦輔助指揮所演習於本月五日至十八日舉行，以中共灰色地帶侵擾及「由演轉戰」進犯台灣等可能行動為想定場景，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，實施十四天十三夜、連續廿四小時對抗演習。

M1A2T戰車等 納兵棋系統參數

董冀星表示，國軍自一一三年起陸續執行各型無人機、M1A2T戰車、海馬斯多管火箭系統及拖式2B反裝甲飛彈、岸置魚叉飛彈等不對稱作戰關鍵戰力接裝任務，為達兵、火力部署最大效益，管制納入兵棋系統參數建置，驗證作戰運用具體作為，並視各型裝備成軍期程，再行檢討排訂實兵演練課目。

蘇紫雲：想定2027中國可投射兵力

今年度漢光演習電腦兵推為期十四天十三夜，比去年的八天七夜加長許多。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，時間拉長是為了讓整體兵推細節更加完整，讓電腦去模擬更多技術細節，更貼近實際模擬的狀況，在兵推結束後，軍方就能從電腦與實兵的結果，再反推未來的建軍計畫，有哪些需要補強。

蘇紫雲表示，本次漢光四十一號兵推的主軸，完全是威脅導向的想定，扣合至二○二七年中國可能有多少戰機、多少投射兵力。

此外，國防部昨日也於臉書發布「別讓日常被偷走」宣傳片，指出中共加大軍事威脅、不斷軍演，還精心包裝惡意宣傳、扭曲歷史，費盡心思想滲透我們安定的日常，「我們真正要警覺的，也從來都不是拳頭多大，而是敵人悄悄地讓你習慣合理化片面破壞台海現狀、升高區域緊張情勢、擾亂國際秩序的虛偽本質」。

國防部指出，相信、記得什麼，是每個人可以決定的，呼籲大眾「守住本心、相信國軍，為自己拉上最安全的防線」。

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