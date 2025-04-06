美課關稅 藍委要內閣改組 綠委斥廉價政治操作

美國對台祭出32％的高關稅，行政院長卓榮泰日前宣布9大面向、20項措施，總經費880億元的支持方案。（資料照）

2025/04/06 05:30

〔記者林欣漢、李文馨、陳政宇／台北報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅達卅二％，行政院長卓榮泰將主動邀請國會朝野共商國是。立法院國民黨團書記長王鴻薇昨表示，包括財經內閣、國安團隊都有很大的問題，應該要撤換；立委林沛祥也認為，卓揆已失去朝野之間的互信基礎，朝野協商一點用都沒有。

民進黨團幹事長吳思瑤反批，在野黨抱持錯誤認知、搞錯自己的角色，急著帶風向要求官員下台，這是非常廉價的政治操作。立委許智傑也說，值此關鍵時刻，政府不應臨陣換將，該被撤換的是攪亂國家運作的在野黨立委。

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王鴻薇昨表示，美國宣布對台灣課徵對等關稅卅二％，顯然民進黨政府完全沒有掌握跟準備，現在外界對於內閣是否改組有非常多的討論，尤其是經濟部長郭智輝，在行政院記者會淪為人形立牌，財經閣員應該撤換。她也說，賴政府的國安團隊也出現極大的問題，都應該要換掉。

吳思瑤籲在野提建言 共商國是

吳思瑤受訪回應說，川普的關稅政策影響全球，行政院邀請朝野共商國是，立法院各黨團應提供建言、共商對策，在野黨現在是拿川普來救罷免嗎？若那麼害怕被罷免，就應當扮演好忠誠的在野黨角色，不必凡事為反而反。

民進黨立委郭國文也認為，內閣成員目前皆對政策有一定掌握能力，若此時更替人選，豈非更難因應現況？若在野黨對現任內閣有意見，發動倒閣是最快的方式，倘若不願發動，只會在關鍵時刻要求撤換閣員，根本無濟於事，只是為政黨利益而搗亂。

民眾黨團昨發函至立法院長韓國瑜辦公室，建請韓國瑜應於七日召集黨團協商，並要求政院儘速在八日立法院會就「賴政府對美嚴正交涉的內容與結果」、「爭取關稅豁免或貿易協議」等面向提出專案報告。

吳思瑤對此表示，民進黨團予以尊重，卓揆也會與韓院長溝通敲定朝野會談時間，期待在野黨能貢獻更好、更多的建設性建議，不要預設任何的政治性前提。

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