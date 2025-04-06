桃園罷涂 曹興誠助陣 力挺反共保台

罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠也赴桃園為罷免行動加溫。（記者黃政嘉攝）

2025/04/06 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕罷免台北市國民黨立委徐巧芯的領銜人、聯電公司前董事長曹興誠，昨到桃園市楊梅錫福宮前「桃園罷免愛成功」活動現場演講，拉高全國大罷免連署熱度，力挺反共保台，他強調，各地發動罷免藍委，都是人民自己跳出來，沒有人逼，過去國民黨戒嚴卅八年，人民被欺壓，現在公民、國家主人自己維護民主人權。

儘管昨天下雨，桃市立委第二選區「全力一擊，罷免涂權吉」團隊，在錫福宮辦連署收件與宣講活動，仍聚集約三百位鄉親參與，齊呼「桃園罷免愛成功」、「罷免成功，人民幸福」。

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曹興誠表示，二○一八年中共修憲，聲稱台灣是中華人民共和國不可分割的領土，搞法律戰，現在又軍演恐嚇台獨，他也被列入台獨懲戒名單，今天在台灣，每個人都是台獨，本來我們是廟公，中共是乞丐，中配「亞亞」劉振亞的言論反而是乞丐趕廟公，台灣被中國沒收、消滅，這怎麼可以？

曹興誠抨擊，立院國民黨團總召傅崐萁率藍委去中國人民大會堂，拜見中國全國政協主席王滬寧，個個跟王握手、低頭，藍委王鴻薇上中國央視稱蔡英文總統為台灣領導人，都是自貶國格，我們不要這些立委拿人民的納稅錢，卻貶抑我們的國家，所以大罷免要拚到成功，若失利，台灣就會被藍白亂搞，淪為像現在不自由的香港。

民進黨立委林月琴說，藍白聯手刪了中央政府總預算三千多億元、凍結二千多億元，她關注的癌症篩檢預算本來多編四十億元，還有小朋友育兒津貼、產檢假等，皆受影響，呼籲連署不是自己簽就好，也要請親朋好友簽，幫助國會回到正常。

罷涂案領銜人Rick強調，推動大罷免是對台灣土地的熱愛，不需要有為中共開後門入侵的政黨及立委。國民黨抹黑罷團是工讀生有領錢，他要告訴各界，罷涂志工有科技業主管、貴婦、店家老闆，都不是民進黨員，民進黨也請不起他們。

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