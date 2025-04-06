花蓮罷傅 沈伯洋：民團不在意誰接替

民進黨立委沈伯洋、黃捷、吳沛憶與網紅八炯在花蓮為罷免傅崐萁的公民團體加油打氣 。（記者王錦義攝）

2025/04/06 05:30

〔記者王錦義、施曉光／綜合報導〕花蓮縣議長張峻日前公開呼籲罷免國民黨花蓮縣立委傅崐萁，但藍營人士認為，「張峻就是個議員而已」，民進黨在花蓮的基本盤也不夠大。對此，張峻不予回應。立委沈伯洋認為，傅崐萁在地方不斷操作仇恨，想要把罷免行動講成藍綠對決，但公民團體只在意罷掉跟中國站在一起的立委，至於罷免成功後，要接替的人是藍或綠，不是公民團體在意的事情。

沈伯洋表示，國民黨最喜歡講大罷免是仇恨式罷免，其實從頭到尾公民團體都是因為愛花蓮、愛這片土地才站出來，所以真正在操作仇恨的人是國民黨跟傅崐萁。

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對於張峻公開支持罷免傅崐萁，國民黨人士昨指出，「張峻就是個議員而已，真的不要把他看得太大」，民進黨在花蓮的基本盤不夠大，黨部與傅家只要鞏固好各地議員、鄉鎮市長、代表與村里長，傅崐萁還是可以度過這次的難關。

這位人士認為，雖然傅崐萁罷免案很可能通過第二階段連署門檻，但到了第三階段的罷免投票，結果應該還是樂觀的。他說，張峻在議會裡面可以縱橫捭闔，但若想影響整個花蓮縣，「他沒有那麼了不起啦！」

國民黨人士分析說，張峻與縣議員魏嘉賢家族等反傅勢力對明年花蓮縣長選舉會有想法，過程中自然會有動作，但現在的大罷免已經不是傅崐萁一個人的事情，而是整個國民黨被民進黨惡罷，如果有人動作太大，不但無法說服藍軍支持，未來爭取提名時也沒有正當性，黨籍與泛藍議員光是想到二○二六年選舉提名，應該很少人會蠢動，目前家族成員還有人留在國民黨的魏家，沒有公開與傅崐萁對幹，就是保留一點空間。

沈伯洋則強調，公民團體在意的是能不能把這些只跟中國站在一起的立委罷免掉，讓親中者不要成為台灣的代表，公民站出來只是想要讓這塊土地變好，國會只要有正常立委就好。罷免活動根本不是要讓民進黨國會過半或取回席次，罷團並不在意此事。

民進黨籍議員胡仁順說，不要再用過去組織、綁樁的思維去看待罷免潮，國民黨的「基本盤、傅友友成員」簽署連署書的數量多到難以想像，傅崐萁早就是全民公敵，這塊腐肉太多人欲除之而後快。

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