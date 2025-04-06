川普重返白宮 台美第一次 吳釗燮、陳明祺到華府 特殊管道對話

國安會秘書長吳釗燮、外交部政務次長陳明祺上週二前往美國華府，與川普政府主要官員進行「特殊管道」的對話。 （資料照）

2025/04/06 05:30

〔記者蘇永耀、黃靖媗／台北報導〕中國解放軍東部戰區一日對台發動兩天軍演、美國總統川普二日宣布對台課徵卅二％關稅，台灣面臨軍事與經濟雙重壓力。據指出，國安會秘書長吳釗燮、外交部政務次長陳明祺已於上週二前往美國華府，與川普政府主要官員進行「特殊管道」的對話，面對面討論美台安全合作等內容。至於關稅議題，我方也向美官員直接傳達政府的態度。

討論美台安全合作等議題

這也是美國總統川普一月底重返白宮至今，台美雙方首次透過此高層管道進行對話。美方出席該對話的官員通常包括白宮國安會的官員。對此，外交部與駐美代表處均無評論。

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美台雙方透過這項對話機制，討論重要外交議題行之有年，吳釗燮與外交部長林佳龍去年八月曾赴華府，進行總統賴清德就任後的首次「特殊管道」會談。

今年除繼續由吳釗燮領軍外，另由負責北美事務的外交部政次陳明祺赴美。另為因應美國的全球關稅戰，林佳龍除參與三日總統賴清德召集的行政及國安團隊會議，並持續就我駐美代表處和華府的互動以及台美關係的最新發展，向總統及行政團隊報告。

傳達我方對新關稅的態度

據指出，吳釗燮此行已透過管道，直接表達我方對課徵卅二％關稅的態度。黨政人士說，執政團隊與美方的雙邊溝通一直持續進行中，內部盤點我方談判籌碼，包括降低關稅、擴大投資及採購等多元工具，如何能靈活應用，以創造雙贏，檯面下整合國安團隊與行政部門方案，由涉美官員穿梭處理。

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