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    首頁　>　政治

    《彰化》連假罷團快閃連署 多了3倍

    彰化罷團把握清明連假返鄉人潮多，分別至車站、市場等地設立連署點，成效比平時多3倍。（彰化罷團提供）

    彰化罷團把握清明連假返鄉人潮多，分別至車站、市場等地設立連署點，成效比平時多3倍。（彰化罷團提供）

    2025/04/06 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕清明連假期間，全台罷免風潮延燒，彰化罷免團也趁著遊子返鄉時機，展開大規模快閃連署行動，包括在縣內各大車站、市場、公園及街口設立連署點，甚至鎖定民眾排隊購買潤餅皮的熱點進行現場宣傳，沒想到效果奇佳，二小時就多出五十份連署。彰化罷免團指出，連假期間每日至少衝出六○○份連署，幾乎比平日多三倍，有望衝破第二階段連署門檻。

    民眾排隊買潤餅皮 宣傳熱點

    彰化縣罷免團體針對國民黨立委謝衣鳯進行罷免行動，第二階段目標需募集至少二萬七千份連署書。彰化罷免團領銜人、前明道大學校長陳世雄表示，有志工發現，北斗知名潤餅輝排隊人潮眾多，於是把握機會，早上七點就到排隊現場宣傳，快閃二小時也獲得近五十張連署。

    陳世雄說，初步統計，目前二階連署完成約六○○○多份，平常每日連署約一○○至二○○份，清明連假期間，每日可獲六○○至七○○份連署，成效翻了三倍，成功為罷免行動注入動能。

    「挺民主不要害怕」陳世雄說，目前離二階連署目標還有一段距離，他希望達到三萬五千份連署，期待大家都能走出來，我們不需要動刀動槍，只要拿起一支筆，簽下罷免同意書，就能阻止國會亂象，守護台灣的民主。

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