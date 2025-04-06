台中6罷團串連擺攤 罷藍連署大增

台中六個罷團在「四五六民主親子童樂會」設攤，罷免連署熱烈。（記者蔡淑媛攝）

2025/04/06 05:30

民主寓教於樂 親子童樂會設攤宣講 件數比平日增加2成

〔記者蔡淑媛、張軒哲／台中報導〕連假罷免不停歇，「全國罷免」辦公室週六、日兩天在台中火車站前廣場舉行「四五六民主親子童樂會」結合親子與罷免活動，中市六個藍委罷團也到場設攤，連署熱烈，另中三與中八選區也首見大型LED宣傳車行駛在農村與山城地區，呼籲民眾響應連署。

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昨天的民主親子童樂會中，包括二二八遺屬王克雄、台中「女力護國」發言人顏雯馨牙醫師以及罷團都到場宣講，全國罷免協會理事長賴建興指出，台灣國防與國安預算被藍白立委聯手凍刪史上大最預算有一○○○多億，占了全部預算比例逾三成，眼見中國的國防國安預算不設限，天天軍機、軍艦繞台，台灣如何能和平。

大型LED宣傳車行駛農村與山城

顏雯馨則指藍白立委凍刪預算，連自己凍刪哪些預算都不知道，以性別平等業務經費被凍刪，藍白立委以學校仍有性平事件而凍刪，造成業務單位沒錢做防治，最近台中市出現小學棒球隊狼教練性侵小球員，市長事後才知道，更無道歉，台中市藍委對於業務費被凍刪也無動於衷，令人氣憤。

「敲羅行動」 中六選區4天累積2千份

而中六選區藍委羅廷瑋賣慘卻擁四間房產風波持續延燒，「敲羅行動」罷團指出，短短中六選區罷免連署在這四天已累積二○○○份，突破二萬二○○○份，連假期間罷免連署比平日增二成，但距安全門檻仍有距離，罷免二階已經在倒數，呼籲選民趕取來連署。

罷免熱絡，有澳門陳先生娶台灣妻子，昨天妻子與小姨子、岳母都到台中火車站前連署罷免，陳先生說自己逃來台灣，看到親共立委，真的會擔心台灣會被併吞；也有中二選區民眾連署，強調顏家當立委世襲很久了，沒有為民服務，只有為家族事業和國民黨服務，雖然會害怕，但是為了台灣還能是台灣而奮戰。

罷團「一罷擊臣」表示，中三、中八選區範圍較大，志工不足，加強廣告車宣傳，大型LED宣傳車近日穿梭在潭雅神與山城地區主要道路，相當醒目，強調山城地區交通不便，光是對著電視罵國民黨，改變不會發生，呼籲民眾響應連署。

台中「擺脫瓔臣」LED宣傳車行駛豐原。 （記者張軒哲攝）

台中罷團把握清明連假，在台中火車站舉標語、設攤罷免連署。（記者蔡淑媛攝）

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