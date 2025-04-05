2025中配近40萬人 外配逾21萬人

外配、中配人數現況

2025/04/05 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕全台掀起大罷免戰火，有國民黨立委提案將中配入籍年限從原先六年縮短為四年，引發「洗人口」質疑，黨團隨後將提案退回程序委員會。根據移民署統計資料顯示，從一九八七年兩岸開放探親至今年二月，與台灣人結婚的中配有卅九萬○五九人，其餘國家外籍配偶共廿一萬七九五○人，中配數量高於外配。

中配取得身分證 約需六年

移民署官員表示，依據兩岸人民關係條例，中配婚後先申請「依親居留」；每年在台逾一八三日且滿四年後，即可申請「長期居留」；最後每年在台逾一八三日且滿兩年後可申請「定居」，並須放棄中國戶籍才可取得身分證，整體時長大約六年。

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根據最新統計，從一九八七年兩岸開放探親至今年二月，與台灣人結婚的中配（含港澳）有卅九萬○五九人，其中十六萬一二二九人申請定居證（含身分證），有十一萬九六五七人來台團聚、依親居留或長期居留；另有十萬九一七三人以探親、團聚為由取得入出境許可證。

移民署也分析近八年大陸地區人民來台團聚、依親居留、長期居留及定居人數，除了二○二一年、二○二二年因新冠疫情進行邊境管制，成長率降為○．五五％、○．七一％，自二○二三年解封後至今年，年成長率分別為一．一九％、一．九九％、一．四八％，近年數據並無顯著變動。

在外配部分，官員說明，外配依「國籍法」入籍，首先持「外僑居留證」，在台每年均合法居留逾一八三日且滿三年後，即可同時申辦「準歸化中華民國國籍證明」及喪失原屬國籍，再申請「長期居留證」，最後依其在台時長，最短一年、最長五年即可申請「定居證」，整體流程大約四年至八年。

根據戶政司及移民署統計，截至今年二月，共有十四萬二六六一名外配已歸化取得國籍成為「外裔配偶」。外僑居留部分，共有七萬五二八九名外籍配偶，其中持「外僑居留證」、依親在台的配偶有五萬四一一○人，另有兩萬一一七九名外配則是持「外僑永久居留證」未申請歸化。

以國籍別區分，廿一萬七九五○名外配中，排名居冠為越南籍、有十二萬一八五六人；其次為印尼籍三萬二六一五人、菲律賓籍一萬二二九四人、泰國籍一萬○六二三人、日本籍六○六五人、柬埔寨籍四四○三人、韓國籍二二九○人，其他國家兩萬七八○四人。

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