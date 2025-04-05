學者：少數中配及團體 似有中共操控

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛指出，「小微」言行特殊，不僅拒絕出境，甚至沒帶任何行李，被遣返時在機場高喊「做堂堂正正中國人」、「愛祖國沒有錯」等，背後有一股力量在做劇本推演。（資料照）

2025/04/05 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕近期有三位中國籍配偶宣揚武統，遭廢止居留許可，已驅逐出境。移民署資料顯示，截至今年二月底，與台灣人結婚的中配有卅六萬七一二○人，其中，十一萬九六五七人來台依親居留或長期居留。學者指出，有少數中配及團體、政黨，背後似有中共操控，背後有股力量在做劇本推演。

中配仍有中華人民共和國國籍

移民署最新統計，中港澳配偶累計卅九萬○五九人，其中，中配卅六萬七一二○人、港澳地區兩萬二九三九人，其餘國家的外配共廿一萬七九五○人，中配數量遠高於外配，中配仍擁有中華人民共和國國籍。

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中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛受訪表示，從「亞亞」等三人面對須限期離境的各種行為觀察，亞亞不是「普通媽媽」，她可以短時間找到特定團體聲援、快速動員，甚至最後在福州機場直接被黑衣人接機帶走。

王研判，亞亞可能是激進意見領袖，被北京特定單位吸收，用來在抖音拍攝武統言論影片，並透過中共官媒「中國台灣網」推播，明顯與中共之間有些連結；至於中配「恩綺」就比較低調，直接自行離開。

「小微」言行特殊 似依劇本演出

王智盛指出，「小微」言行特殊，不僅拒絕出境，甚至沒帶任何行李，被遣返時在機場高喊「做堂堂正正中國人」、「愛祖國沒有錯」等，背後有一股力量在做劇本推演。

王分析，這是第一次有中配因武統言論被強制出境，中國在觀察台灣政府如何處理小微，而小微的反應也非常不同，她「選擇」不願出境，測試移民署如何處置；從這次事件看來，亞亞和小微將很快以團聚名義再申請來台，進一步測試政府和台灣社會的反應。

王智盛示警，中配累計卅六萬人，有十六萬人拿到我國身分證，中共定會進行組織布建、統戰滲透、推人參選。甚至有中配組成「中國生產黨」要讓台灣立委去北京向毛澤東下跪，更有中配組織和國內政黨協商，要求不分區要有她們的人，中配才會支持該黨總統人選。

他強調，有些中配帶任務嫁來的，有些是後來才被特定組織吸收，但卅九萬中港澳配偶中，這些畢竟是少數，大部分是認同台灣的。國安單位應該做的是，對一些形跡可疑的中配團體、政黨，有目標性鎖定調查，可以盤點一些樣態控管，不必針對全部中配，因為防不勝防，很多中配也是支持台灣的。

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