「官我什麼事」專訪》中配拍片倡武統 羅文嘉：有些是專職在做

海基會副董事長羅文嘉接受本報「官我什麼事」專訪時透露，中國台商已撤退得差不多了，相較高峰期，剩不到四分之一。（記者陳家睿攝）

2025/04/05 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕多名中配在台鼓吹武統被移民署廢止居留許可，這些中配背後有無中共力量操控？海基會副董事長羅文嘉接受本報「官我什麼事」專訪時表示，這些中配是少數，為何勇於行動，可能有幾個原因，一是有堅定政治信仰，二是統戰任務需要，三是能夠有大量經濟收入，不外乎這三個因素或之一。

統戰任務等因素驅使

羅文嘉指出，中共對台統戰滲透運用各種方式與管道，中配、商人、政黨、社會團體，以及可拉攏爭取的政治人物或地方人士，分布非常廣，能運用的資源籌碼是百工百業。台灣有卅六萬中配，有些一定會想辦法滲透進來，因為這很容易，像亞亞這種主張武力犯台、對解放軍演習大聲喊讚的是少數。

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羅文嘉質疑，他看了幾位中配拍攝的影音都非常大量，是專職在做，其中一位中配的小孩談起中共武器系統更是如數家珍，真的非比尋常。

為遏阻中共統戰滲透，賴總統提出十七項因應策略，其中一項是兩岸經貿戰略應以台灣為優先。羅文嘉透露，在中國的台商已撤退得差不多了，相較於高峰期，剩不到四分之一。

他說，「看得遠的台商，早就開始布局外移！」中美貿易戰這幾年下來，越來越多台商資金從中國撤出，到東南亞或回台投資，使得在中國的台商數量大幅減少。目前還留在那裡的，一種是產業適合利用中國優勢，對岸市場做得不錯的；第二種是「想走可是走不了」，包括中國內部政策、經濟下行、土地工廠沒辦法處理，所以走不了，若全部放棄損失慘重，只能勉強經營或小規模經營，這占很大部分，剩下的台商大概屬於這兩種。

對於有台商父子遭關押，羅文嘉批評，中國法律不明確，一對台商父子在武漢莫名其妙被抓，不知依據什麼、觸犯哪些法律，而且被抓後，中國法律也不像台灣一樣，對當事人有基本保障。

一貫道信徒赴中被拘共四人

羅更說，去年三名一貫道長輩被公安逮捕，拘留近半年仍未釋放，後來海基會接到陳情，得知還有一位在廣西被抓，所以共有四名，另外還有八旗文化總編富察被判刑三年。整個中國充滿這樣未知的風險，提醒國人除非真的有必要，不然不要過去。

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