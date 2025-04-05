美日韓外長籲北京：停止破壞台海穩定

美日韓外長三日於比利時會晤後發布聯合聲明，對近期中國在台灣周邊舉行的軍演表示關切，並呼籲停止進一步破壞穩定的行為。圖左起為韓國外交部長趙兌烈、美國國務卿魯比歐、日本外務大臣岩屋毅。（法新社）

2025/04/05 05:30

關切中共對台軍演 反對任何試圖片面改變現狀

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國、日本和南韓外長三日出席北大西洋公約組織（NATO）外長會議時舉行三邊會談，會後發布聯合聲明，對中國近期在台灣周邊軍演表示關切，反對任何試圖以武力或脅迫手段片面改變現狀。

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挺台有意義參與國際組織

根據美國國務院公布的新聞稿，國務卿魯比歐與南韓外交部長趙兌烈、日本外務大臣岩屋毅三人在聯合聲明中強調維護台海和平穩定的重要性，指這是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素。聲明指出，三名外長對挑釁行徑、「尤其是最近在台灣周邊的軍事演習表示關切」，呼籲停止進一步破壞穩定的活動，並且鼓勵以和平方式解決兩岸問題，反對任何試圖片面改變現狀，「包括透過武力或者脅迫手段」；三人也支持台灣有意義地參與適當的國際組織。

這份聲明也表達反對非法的海權主張，或者任何試圖以武力或者脅迫方式，改變包括南海在內的印太海域現狀，三人強調致力於維護印太的自由和開放，並且確保「聯合國海洋法公約」所反映的國際法，包括航行與飛越自由，以及其他合法使用該海域之權利，受到遵守。

北約三日在布魯塞爾舉行的外長會議，邀請日本、南韓、澳洲、紐西蘭等印太四國夥伴（IP4）出席。魯比歐等三人強調北約與印太夥伴合作之重要性，以確保對歐洲─大西洋以及印太地區安全情勢發展與挑戰的迅速回應能力。魯比歐形容，印太四國是北約的重要夥伴，尤其在印太地區對航行自由和領土完整性威脅增加的脈絡下，美國期待與這四國合作。

日本共同社報導，岩屋毅要求北約進一步加強參與印太，強調「穩固的北約之存在，有益於日本和印太」，並指考慮到烏俄戰爭，以及中國提高在南海、東海活動，「不容許試圖片面改變現狀的行為」。

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