捍衛飛彈車 陸戰隊戒護營成軍

陸戰隊首位女蛙人、戒護一營營長郭詩玉中校受訪強調，無論志願役或義務役，身為國家的合格軍人，在訓練上應採同套標準。（記者劉宇捷攝）

2025/04/05 05:30

〔記者劉宇捷、涂鉅旻、方瑋立／綜合報導〕因應我國防衛策略及新武器換裝，海軍陸戰隊著手實施兵力轉型，搭配即將成立的濱海作戰指揮部成立「戒護營」，其兵力結構九成將由一年期義務役組成，負責機動飛彈車組警戒與偵察任務，展現陸戰隊由傳統兩棲作戰到「攻守兼備」勁旅的轉型。

九成兵力由義務役組成

「戒護營」隸屬防空警衛群，專責飛彈車入陣前的偵察、肅清及陣地警戒，官兵搭乘悍馬車、輕型戰術輪車行動，平時接受一般作戰及警戒任務訓練，並擔綱未來濱指部所需陸上戒護任務，負責飛彈車入陣地前的偵查與後續警戒巡邏。

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面對戒護營九成兵力將由義務役組成，即將領導「全義務役」的陸戰隊首位女蛙人、戒護一營營長郭詩玉中校受訪強調，無論志願役或義務役，身為國家的合格軍人，在訓練上應採同套標準。

為提升戰力延續性，戒護營幹部將學習飛彈車部分操作技能，未來也會持續擴編，伴隨飛彈車組全台部署。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲對此受訪表示，義務、志願役的人員組合，在北約瑞典、挪威、瑞士等國已經有相當成功規模，如以防空快砲車為例，操作車長、射手就可能是志願役，駕駛、裝填手等相對較易訓練的任務，則指派給義務役。因此，未來教召回訓與後備的配套措施，可能也要一併到位。

國防院副研究員舒孝煌則建議，戒護營應思考納編無人機與反無人機部隊，以強化偵察與反制能力；中華戰略前瞻協會研究員揭仲亦建議納編刺針防空飛彈，以防敵軍直升機威脅。

蘇紫雲則指出，反無人機裝備除「軟殺」的電子干擾、野戰防空機砲等「硬殺」部份也需嚴肅考慮。蘇強調，隨著現代技術發展，戒護部隊未來可能都會變成混合兵力，即具備同時應對地面部隊與防衛無人機的能力，因此空地二用的機砲更顯其重要。

陸戰隊轉型「攻守兼備」

過去陸戰隊曾因「反攻大陸」戰略背景而著重重裝備與搶灘作戰，如今隨戰略變革及當前作戰環境轉變，已裁撤戰車、火砲等重裝編制。

蘇紫雲強調，未來陸戰隊可說是轉型為「攻守兼備」。因基本的兩棲登陸任務並未取消，仍持續編裝AAV7兩棲登陸車，平時主要執行本島防衛任務，具備自海域至濱岸間「跨界面作戰」的彈性運用能力，例如快速穿越淡水河等水障實施渡河突擊等；在特殊情況下，亦能於外島防衛作戰中執行「逆登陸」作戰任務，發揮如空降兵的機動與戰術彈性。

海軍陸戰隊防空警衛群成立「戒護營」，負責保護海軍機動飛彈車。（記者劉宇捷攝）

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