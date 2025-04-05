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    首頁　>　政治

    花蓮大路跑 反共退將喊話：斬除國會毒瘤

    反共護台志工聯盟昨在花蓮市和平廣場舉行罷免宣講，退役將領丘衛邦出面挺罷免。（記者王錦義攝）

    反共護台志工聯盟昨在花蓮市和平廣場舉行罷免宣講，退役將領丘衛邦出面挺罷免。（記者王錦義攝）

    2025/04/05 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕由反共護台志工聯盟等單位舉行的「退役將領挺身反共護台—大路跑大縱走」，昨在花蓮市和平廣場舉行，包括退役將領丘衛邦、余宗基等資深藍軍出面挺罷免，丘衛邦說，全力剷除立院內親共毒瘤，讓立院恢復正常，守護中華民國；他也透露今天蔣中正逝世紀念日將前往慈湖謁陵。

    丘衛邦：讓立院恢復正常 守護中華民國

    活動進行短講，並敲響和平鐘，展現全民團結守護家園的決心。上百名參與者在退役將領丘衛邦、余宗基領走下跑完五公里行程。八十七歲的丘衛邦說，平常就有在走路運動，每天要走萬步以上，這距離不是問題。

    余宗基說，只要台灣堅定團結，中共就會知道文攻武嚇不會有任何效果，很多人都講說退役軍人不要管政治，事實上，軍人如果看到敵人都在門口演習了，還不積極站出來採取有效作為，共同保護這塊土地，保衛人民，實在愧為軍人，莫忘從軍初衷，就是要保衛國家、保護人民。

    前國大代表黃澎孝說，他來自深藍家庭，高中就加入國民黨，聯合國第二七五八號決議通過五個月後馬上投考軍校，丘衛邦將軍當時就是他們這梯入伍生的營長，現在都是反共藍，真正的藍就應該是反共的，國民黨過去兩次國共合作把中國丟掉，現在國民黨又想要第三次國共合作，又準備丟掉台灣嗎？

    罷團也在現場收罷免傅崐萁的連署書，民進黨縣議員林則葹說，最近服務處來了一位滿百歲的林老先生，在親人陪同下親自蓋章連署。林老先生語氣堅定說：「從年輕就住在這裡，這塊土地陪我一輩子，蓋這一章，是我認為該做的事」。

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