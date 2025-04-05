大甲媽遶境 罷團拜託信眾：有空簽一下喔

前立委陳柏惟（中）帶領罷免團體為「媽祖是大家的媽祖」活動宣講，怒喊罷免顏寬恒。（記者黃旭磊攝）

2025/04/05 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕今年大甲媽遶境進香昨晚起駕，中二「解顏行動」等多個罷免團體，在遶境途徑、沙鹿鹿寮成衣商圈，舉辦「反共護台灣、媽祖是大家的媽祖」宣講，民進黨選區七名議員全數站台宣講。曾遭罷免的前立委陳柏惟也站台，拜託信眾「有空簽一下連署喔」，眾人高喊「大甲媽祖不是顏家的，罷免顏寬恒。」

立委顏寬恒表示，民進黨要在哪裡宣講連署是他們的自由，媽祖不分種族、宗教、政黨立場都是寬容大愛，民進黨不斷攻擊鎮瀾宮，平時不見他們前往參拜，現在卻利用媽祖遶境來進行宣講連署，這是否也只是在消費媽祖？利用信徒的單純信仰搞政治鬥爭，就和中共的作法如出一轍。

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宣講會昨天下午兩點開講，罷團統計超過三百名民眾到場，變裝皇后女神下午茶、球評許維智、饒舌歌手閩南狼、「顏寬恒表弟」林宣宏及台中市議員林德宇、曾威、張家銨、張芬郁、李天生、楊典忠及王立任依序開講，眾人高喊「罷免救台灣、大罷免大成功」。

陳柏惟身為當地第一個被罷免立委，他怒喊「顏寬恒輸不起」，這是做人問題，顏是地方仕紳，不是專業立委，曾在地方收到耳語恐嚇，說「媽祖不會經過你家」，有點名就點他就好，看子彈有幾發。

「解顏行動」發言人林宣宏說，中二選區目前連署份數接近一萬份，距離二階門檻三萬○二七八份目標還有一點距離，距離保守份數四萬份也還有距離，為了國家好，一起出來罷免顏寬恒。

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