國會助理變共諜 曾刺探蔡英文病例

立法院助理近來諜影幢幢，曾於立法院前院長游錫堃及多位民進黨立委辦公室擔任助理的盛礎纓（見圖），因涉共諜案被檢方依違反「國家安全法」諭令廿萬元交保。。（讀者提供）

2025/04/05 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕曾於立法院前院長游錫堃及多位民進黨立委辦公室擔任助理的盛礎纓，因涉共諜案被檢方依違反「國家安全法」諭令廿萬元交保。事實上，國會助理因工作及地利之便，往往被共諜鎖定為滲透的對象，過往也有若干案例引發社會高度關注，更加印證相關修法刻不容緩。

工作及地利之便 中共滲透對象

近期較為知名的國會助理共諜案，當屬企圖竊取前總統蔡英文病例的案件。曾任國會助理的陳惟仁、林雍達、李易諴，被中國國安單位吸收在台發展組織，企圖駭入健保資料庫竊取蔡英文等人病歷未遂。最終陳判刑十月確定；林一審判五月可易科罰金，未上訴確定；李於審理期間過世，獲判公訴不受理。

請繼續往下閱讀...

陳惟仁曾擔任國民黨前立委陳淑慧的助理，林雍達先後擔任前立委陳進丁、陳淑慧助理，李易諴曾任東方日報記者、雲林縣長張麗善任立委時的助理。

檢方指控，二○一二年間，陳惟仁被中國國安單位吸收，並邀好友林雍達到澳門引介認識化名「黃冠龍」的中國男子，陳、林允諾在台為中國發展組織；陳後來發現擔任記者的李易諴缺錢，也吸收李加入。

二○一八年五月，中方要求陳惟仁、李易諴蒐集衛福部健保資料，兩人從政府資訊管理系統的包商中，找上黃姓資訊工程師，遊說黃駭入健保資料庫，取得蔡英文等政要的病歷資料，但黃男拒絕。

另外，還有總統府前專委王仁炳及前國會助理陳品仁涉共諜一案。檢方調查，陳品仁多次傳真總統府機密文件至中國，對岸還曾指名要求蒐集扁家洗錢案相關情資，檢方二○○九年三月依違反國家機密保護法、國安法起訴，各求刑三年。

檢方也查出，二○○八年間，王仁炳將當時正副總統當選人馬英九、蕭萬長宣誓就職籌備資料，洩漏給陳品仁，陳再傳真給中國情報部門，台北地檢署掌握線索後，首度搜索總統府，創下司法先例。

法院一審時，王仁炳被判處有期徒刑三年、褫奪公權二年；陳品仁獲判無罪。但二審依違反國家機密保護法改判王二年徒刑、褫奪公權二年，並依洩漏國防以外之秘密罪，改判陳品仁八個月有期徒刑。

除上述兩案之外，另有多起國會助理涉嫌違反國安法規被起訴的案例，顯見補強相關國安漏洞的修法確實有其必要性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法