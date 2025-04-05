共諜案頻傳》公督盟：國會助理法制化 納安全審查

立法院助理近來諜影幢幢，曾於立法院前院長游錫堃及多位民進黨立委辦公室擔任助理的盛礎纓（見圖），因涉共諜案被檢方依違反「國家安全法」諭令廿萬元交保。。（讀者提供）

2025/04/05 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院助理近來諜影幢幢，民進黨立委表示，朝野應支持賴總統所提的強化國安措施，切勿再阻擋國安相關法案，「國民黨不用滲透，自己就會貼上去」。公民監督國會聯盟則呼籲，國會助理名單不公開，等同默許共諜滲透，應該立即啟動法制化，將助理納入正式的安全審查體系，以防堵國安破口。

建立名單公開制度 揭露聘用資訊

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓疑遭中國滲透，涉嫌外洩我國機敏資料，台北地檢署約談後以廿萬元交保。民進黨立委許智傑亦有助理對澳門行程交代不清，經許辦約談後請辭。

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對此，公督盟表示，英國、德國議會近年都有國會助理涉嫌為中國竊取國家機密，試圖破壞民主秩序；我國二○二○年也曾爆發陳惟仁共諜案，國會助理長期潛伏在立法院竊密，國安漏洞五年來仍未補上，呼籲應建立完整名單公開制度，公布公費助理聘用資訊，否則外界難以了解助理和立委間的關係。

立委籲朝野 勿阻擋國安相關法案

公督盟指出，國會助理經常觸碰國家政策核心，卻缺乏保障和規範，因此容易成為敵國滲透的目標。前立委黃國書曾提出「立法院公費助理任用條例草案」，要求將助理聘用資訊完整公開在立法院網站，並提出任用條件的審核規範；許智傑也曾提案，可參酌「反滲透法」、「國家安全法」及「國家情報工作法」等相關規定，要求曾有間諜、滲透行為者，不得任用為助理，並應受到「遊說法」規範。

民進黨立委沈伯洋受訪說，中共滲透不分藍綠，甚至更用力滲透綠營，「國民黨不用滲透，自己就會貼上去，還會自帶一群立委前去北京、香港，何必滲透？」沈提及，白色恐怖年代，民進黨內亦被安插間諜，許多民主前輩在檔案解密後才被揭露是間諜，為何國民黨沒有？因為他們就是始作俑者和執行者。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，從民進黨內部的滲透狀況可知，中共對台灣無所不用其極，也讓大家更能體認其意圖顛覆台灣的恐怖，呼籲國民黨應該先刮自己的鬍子，別自甘淪為中共代理人，也不必以為撿到槍或看笑話，因為這是整個台灣的國安危機，朝野都應該支持賴總統所提的十七項強化國安措施，切勿再阻擋立法院的國安法案。

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