僅11藍委破5成 罷團連假衝連署

罷團人士指出，目前偏遠鄉鎮連署狀況不佳，罷團將從「空戰」轉戰「陸戰」，透過行動攤販車「胖卡」廣播巡迴宣傳罷免連署。 （資料照）

2025/04/05 05:30

進度堪憂 回歸「陸戰」推「胖卡」宣傳二階罷免

〔記者李文馨、陳政宇／台北報導〕大罷免如火如荼進行，本週迎來二階連署期間唯一一個返鄉連假。罷團人士指出，偏遠鄉鎮連署狀況相當不好，接下來罷團將從「空戰」轉戰「陸戰」，除了透過行動攤販車「胖卡」宣傳罷免連署，多數選區也已推出陸戰小蜜蜂、雙週刊報紙等衝刺連署書，盼在清明連假掀起罷免熱。

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小蜜蜂出動 盼再掀罷免熱潮

罷免二階連署期倒數卅日，根據罷團網站顯示，目前僅有十一位藍委連署進度過半，包含新北葉元之、廖先翔；台北王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、賴士葆；桃園涂權吉；台中廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋，被視為罷免頭號目標的傅崐萁只剛好達到五十％，進度堪憂。

罷團人士坦言，「部分偏遠地區連署狀況相當不好」，包含台東、彰化、南投、雲林等幅員遼闊地區，由於沒有人潮聚集點，連署狀況不佳；此外，有高度意願參與罷免者早在第一週、第二週就完成連署，接下來如何催出其他選民的連署書將是重點。

談及策略，罷團幹部指出，目前地方罷團最常在租借場地時遭縣市政府機關刁難，因此地方選區已經陸續進駐行動攤販車「胖卡」，不僅能透過廣播巡迴宣傳罷免，也能做為行動連署站，有助於開發陌生連署。

罷團幹部表示，接下來地方罷團將從「空戰」轉戰「陸戰」，首波鎖定清明連假返鄉的遊子，前兩天先在台北車站附近設攤，地方則透過胖卡在鄰里間宣傳，綠營立委、議員也會如同選舉期間在市場掃街，多數選區也已經推出陸戰小蜜蜂、雙週刊報紙等，為罷免衝連署。

綠營號召青年返鄉 連署打卡

民進黨也把握清明連假，務求催出連署動能。除全體黨公職設立「民主連署站」、深入基層打巷弄戰外，民進黨青年部發起「民主加簽」，號召全台青年返鄉連署打卡；國際部則啟動「快捷加簽」方案，針對全球各地台灣人，提供專屬的寄件協力管道，協助連署書安全、快速送抵罷團。

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