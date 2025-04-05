台東罷團衝刺 整家族「回家鄉連署」

趁著清明節連假，罷團到公墓、納骨塔外擺攤招攬更多連署民眾。（台東罷團提供）

2025/04/05 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕大罷免活動如火如荼，台東罷團趁著遊子返鄉衝一波，近日都在各公墓、納骨塔等候返鄉遊子參與連署，較特別的是，許多在外縣市不參與罷免的民眾，回到家鄉卻是整家族帶來連署。罷團表示，算是另類「人不親土親」的概念。

寺廟、火車站、公墓附近設攤

台東罷免案副領銜人兼發言人陳家彬說，各據點的連署書未完全回報完畢，目前台東總部大約才剛過第二階段連署門檻的百分之五十，仍需繼續努力，將在近日鎖定寺廟、火車站、公墓或法會現場附近設攤，週末則會衝到夜市設攤，讓民眾更輕易參與連署。

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台東分別有區域、平原和山原三名藍綠立委遭不同罷團發起連署罷免，目前均已通過第一階段連署，但第二階段距離達標卻是距離遙遠。罷團也多少受到反對態度民眾質疑或挑釁，但多以和平收場。

特別的是，許多台東鄉親舉家搬到北部，祖先牌位、骨灰在老家台東，這幾天陸續返鄉。陳家彬說，台東也幫忙受理外縣市的連署，近日以收到罷免桃園牛煦庭、台北徐巧蕊為最多。

其中，有一位退休住新北淡水的阿伯回台東掃墓，他對罷團表示自己平時也少外出、未曾與北部罷團接觸，但回到台東老家才願意連署。

陳家彬說，感覺是一定要回到故鄉才連署「像落葉歸根概念」，甚至還有整家族搬到苗栗返鄉掃墓，因未帶戶口名簿，積極留下電話、約好時間全家一起連署罷免苗栗立委，推測是台東鄉親回到家鄉，才更樂於表達罷免態度。

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