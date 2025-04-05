南投罷免游顥二階連署逾8千份 破4成

「去游除垢」罷團志工到被視為深藍區的中興新村舉牌宣傳。（「去游除垢」罷團提供）

2025/04/05 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕花蓮議長張峻公開支持罷免傅崐萁後，罷傅行動起風了，南投罷免行動連帶地也露出曙光，「去游除垢」罷團首度公開收到連署書逾八千份，進度已突破四成；「All罷馬」罷團二階連署書也已收六千多份，進度破三成，惟因二階連署所剩時間不多， 兩罷團仍發出「告急」的呼救，拜託大家快去連署。

南投罷免游顥、馬文君的罷團，進入二階連署合組「游頭馬面」雙罷團，各自努力也互相支援，加上在地青年組成的「南投公民會社」協助連署與宣傳工作，在花蓮縣議長張峻公開支持罷免傅崐萁，以及清明四天連假南投遊子返鄉掃墓，罷游和罷馬的連署份數都有明顯增加。

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罷免游顥的「去游除垢」罷團，昨日首次公開收到的二階連署書有八千多份，進度已突破四成。志工透露，清明連假第一天在沒有事先徵兆下，收到五百多份連署書，讓志工們非常振奮。

罷免宣傳車 遭馬文君支持者攔阻

而罷免馬文君的「All罷馬」罷團，在投一選區的罷免行動很艱困，連署點多次被驅趕或申請地點被迫取消後，前、昨日雇用宣傳車在埔里、草屯廣播宣傳罷免馬文君，宣傳車昨日在草屯鎮市區沿街宣傳，遭支持馬文君的民眾攔阻，不准宣傳車繼續開，司機被此舉動嚇到不敢再開，提前與罷團解約。志工無奈地說，全國罷團還未聽說有宣傳車被攔阻的情況，想不到在投一選區遇到了。

罷免馬文君連署 已收到6000多份

儘管罷免行動遇到很多困難，投一選區仍有不少民眾默默地連署，「All罷馬」罷團透露，到二日晚間為止，已收到六千多份連署書，進度也破三成。

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