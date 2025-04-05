遊子返鄉 台中罷免連署多2到5成

中四選區罷免廖偉翔團體，在市場、路口、公園設攤，不少全家一起來連署。 （罷團提供）

2025/04/05 05:30

車站、市場、路口、公園設攤 發動小蜜蜂穿梭宣傳收件

〔記者蔡淑媛／台中報導〕清明連假罷免熱，大罷免行動台中罷團趁遊子返鄉衝一波，到車站、市場、路口、公園設攤連署，發動小蜜蜂穿梭大街小巷宣傳，收集連署書，市區中四、中五、中六選區連署收件數比平常多二到五成，不但有遊子返鄉連署，也帶著爸爸媽媽一起加入，力拚衝破藍委第二階段連署門檻。

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罷團打臉羅廷瑋 指羅擁4間房

另，中六選區羅廷瑋日前邀徐巧芯為他站台，指羅曾找她心理諮商「背著一家七口，沒過這關怎麼辦」，昨天罷團打臉羅廷瑋坐擁四間房屋，店面還能出租，行政院中辦執行長莊競程也貼臉書，表示羅廷瑋亂刪預算，例如行政院中辦就有基層人員已經被迫沒工作，那這些人家裡怎麼辦？

羅廷瑋昨對多項問題都未回應，記者多次連繫也未回，只透過新聞群組表示，自己家庭從基層做起，他靠著一碗一碗麵養大。

中六「敲羅行動」罷團志工指出，連假前進市場、路口、公園等三十四處人潮聚集處設攤，還有十組小蜜蜂到大街小巷宣講收罷免連署書，志工說，羅廷瑋爭議事件不斷，已讓他的罷免連署暴增，尤其清明連假更比平日多二到三成。

今四五六新整童樂會 6罷團齊聚

中四「廢翔行動」罷團指出，清明連假期間罷免連署踴躍，志工廣佈車站、公園等處設攤，連署增加二到三成，增加罷團的信心，希望一人拉五人，一舉將連署突破二階，更進一步能在成三階罷免成功，昨不但在南屯水安宮舉行大型活動，邀請「萬老師」郭昱晴開講，以及六個罷團在沙鹿的鹿寮商圈舉辦迎接媽祖活動，今天下午六個罷團聚集在台中火車站參與「四五六新整童樂會」，在勤美綠園道也有設攤。

中五「斷健行動」罷團說，市區三名藍委罷免連署收件在日前都超過兩萬份，跨過二階法定門檻一半，但距離安全收件數仍差距甚遠，連假兩天衝一波，罷免連署收件預估增加約五成，遊子返鄉連署，也帶著父母加入，罷團設攤在連假不停歇，在各市場、車站、公園收件，民進黨議員服務處也不打烊，持續協助連署及收件。

罷團志工犧牲休假，在市場、路口舉牌宣傳。 （記者蔡淑媛攝）

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