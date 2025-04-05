清明連假好天氣 罷團衝刺連署

「雙北大罷」昨日於北市動物園周邊快閃收件。（「文山退葆」團隊提供）

2025/04/05 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕全台大罷免各地開花，四月三日至四月六日清明節四天連假是第二階段最後連假，也是重要衝刺期。台北市罷免藍委團體均表示，連假前兩天天氣良好，各地收取連署書站點人潮都頗多，有團隊表示距離第二階段達標已近八成，但離設定目標尚有一段距離需衝刺，希望民眾踴躍出門連署，收取越多越好。罷綠委團體也指出，連假期間連署人潮比較多。

連假期間天氣良好，各罷免團體都加緊腳步宣講、收取連署書，「雙北大罷」昨串聯於台北市立動物園周邊快閃收件；罷團指出，目前全台卅五案藍委罷免案團體互相都可以收取連署書，不受地域限制。

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罷王鴻薇18萬份空白連署書 投信箱

罷免藍委王鴻薇團體「山除薇害」指出，目前收件速度趨緩，呼籲民眾踴躍連署，讓團隊能達成四．五萬份目標；而四月份雙北罷團啟動沿垃圾車路線收件策略，以小蜜蜂模式加開收件點；此外該團隊為友善長輩方便填寫，已發送十八萬份空白連署書與文宣，投遞至中山、北松山選民信箱，歡迎民眾多利用。

罷羅智強 達二階約7成門檻

罷免藍委羅智強團體「大安強強滾」表示，目前已收取約一．六萬份連署書，已達二階約七成門檻，但團隊當初設定目標為四至四．五萬，盼能維持熱度持續衝刺。

罷免藍委徐巧芯團體「剷除黑芯」表示，目前收取約兩萬份連署書，近日因天氣良好，每日收取狀況有達到設定目標，但前陣子因天候等狀況沒達標，希望能透過連假尾巴加緊腳步補上。

罷免藍委李彥秀團體「港湖除銹」說，連假期間民眾反應頗熱絡，每天都收取破千份連署書，不過目前收取尚在衝刺期，總體數量還沒統計、公布，希望民眾多多連署。

罷免藍委賴士葆團隊「文山退葆」指出，這幾天收件狀況不錯，目前共收取約一．五萬份連署書，二階約達標六成，但離團隊目標三．二萬份還未過半。

罷免綠委吳思瑤、吳沛憶團體「地動刪瑤」、「憶事吳成」表示，連假期間民眾簽署意向書踴躍，團隊預計下週領表正式進入第二階段，盼達成三．五萬、三萬份連署書目標。

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