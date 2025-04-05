前海軍處長當共諜 判3年10月定讞 張培凝被中國吸收 接觸軍官發展組織未遂

前海軍綜合處長張培凝為協助中國在我國發展組織，判處有期徒刑3年10月，最高法院回上訴，全案定讞。（資料照）

2025/04/05 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕前海軍綜合處長張培凝為協助中國在我國發展組織，吸收何姓上校夫妻後，企圖吸收其他軍官未遂。一、二審均認定張培凝意圖危害國家安全，依國安法判處有期徒刑三年十月，張不服上訴。最高法院認為，原審判決無不當駁回上訴，全案定讞。

港商受中國指示 來台布線

判決指出，港商謝錫璋自一九九七年起來到我國，並受中國「中央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局」指示，利用免費旅遊、餐敘等方式，接觸我國現、退役軍官。

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謝男於二○○六年吸收前海軍綜合處長張培凝，要求在我國發展組織。兩年後張先引見前海軍司令部計畫處組長何姓上校及其妻子給謝男認識，夫妻兩人同意協助接觸更多的軍官。

張男於二○○八年至二○一四年間，透過免費旅遊、餐敘等方式引介多名軍官與謝男會面，包含政戰上校韓姓副主任與退役海軍申姓副司令等人；何姓上校夫妻兩人也於二○一三至二○一七年間，以同樣手法介紹退役的海軍中校、現役海軍上校艦長等人與謝結識。所幸被引介的軍官均有警覺，婉拒招待，或自行支付費用，三人發展組織未果。

檢調單位於二○一九年六月接獲情資後，逮捕張男及何姓夫妻送辦，高雄地檢署依違反國家安全法起訴。

張772萬退休俸繳回 興訟敗訴

高雄地方法院審理後，依違反國家安全法判處張培凝三年十月徒刑；張男不服持續上訴到最高法院。最高法院認為，原審判決無不當，駁回上訴，全案定讞。

張培凝不服國防部命其繳回七七二萬餘元退休俸，也提出訴訟，台北高等行政法院日前判他敗訴。

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